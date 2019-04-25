بريطانيا تحد من دور هواوي في بناء شبكات 5G

حدت بريطانيا من دور شركة هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس 5G بعد أن وافق مجلس الأمن القومي البريطاني NSC، برئاسة رئيسة الوزراء تيريزا ماي Theresa May، على السماح للشركة التي تتخذ من الصين مقراً لها بالمشاركة في البنية التحتية لشبكات 5G في البلاد، لكن مع منع وصولها إلى الأجزاء الأساسية في شبكة 5G.

وسعت بريطانيا إلى حل وسط في النزاع المرير بين الولايات المتحدة والصين حول الجيل التالي من تكنولوجيا الاتصالات، وسمحت لهواوي بالوصول إلى الأجزاء غير الأساسية للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، مثل الهوائيات، وذلك على الرغم من مخاوف الوزراء.

وتخضع هواوي، أكبر منتج في العالم لمعدات الاتصالات، لتدقيق شديد بعد أن أخبرت الولايات المتحدة الحلفاء بعدم استخدام تقنياتها بسبب المخاوف من أنها قد تكون وسيلة للتجسس الصيني، بينما نفت هواوي هذه الإدعاءات بشكل قاطع.

وقال مصدر أمني لوكالة رويترز: إن بريطانيا ستمنع هواوي من الوصول إلى جميع الأجزاء الأساسية لشبكة الجيل الخامس، وإن الوصول إلى الأجزاء غير الأساسية سيكون مقيدًا.

وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأوروبية لاتخاذ موقف متشدد من هواوي في ظل النزاع بين أقوى دولتين في العالم، لكن القارة الأوروبية حريصة على عدم توتر علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع الصين.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويمكن أن يوفر حل بريطانيا نموذجًا للآخرين لاتباعه، ورحبت هواوي بخطوة بريطانيا، ومع ذلك، فقد عارض بعض المشرعين البريطانيين هذا الحل.

Advertisements

وقال توم توغندهات Tom Tugendhat، رئيس لجنة الشؤون الخارجية البريطانية: “السماح لشركة هواوي بدخول البنية التحتية لشبكات 5G في المملكة المتحدة سيجعل الحلفاء يشككون في قدرتنا على الحفاظ على البيانات آمنة، ويضر بالثقة اللازمة لتعاون مجموعة Five Eyes”.

بينما قال متحدث حكومي: إن بريطانيا أجرت مراجعة قائمة على الأدلة لسلسلة توريد شبكات 5G من أجل ضمان وجود قاعدة آمنة في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وحذر المشغلون، مثل فودافون، من أن فرض حظر كامل من شأنه أن يزيد التكلفة والوقت اللازم لنشر شبكات الجيل الخامس، وتحاول بريطانيا إبقاء هواوي بعيدة عن العقل المشغل للشبكة، مع استخدام معداتها في الأجزاء الأقل حساسية من الجهاز العصبي.

وينقسم سوق معدات الاتصالات بين ثلاث شركات كبرى – هواوي الصينية، وإريكسون السويدية، ونوكيا الفنلندية – ويعارض مشغلو الشبكات أي حل قد يحد من المنافسة بينهم.

وتعد بريطانيا سوقًا مهمًا لشركة هواوي، وقد رحبت الشركة الصينية بهذا القرار، وقال متحدث باسم الشركة: “نرحب بالتقارير التي تفيد بأن حكومة المملكة المتحدة تتجه نحو السماح لنا بالمساعدة في بناء شبكات الجيل الخامس في المملكة المتحدة”.

وأضاف “بينما ننتظر إعلانًا رسميًا من الحكومة، فإننا نواصل العمل بشكل تعاوني مع الحكومة والصناعة للحفاظ على أمن الشبكات”.