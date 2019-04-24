تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط LG لوقف إنتاج الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن العملاق الكوري LG في طريقها لإنهاء خط إنتاجها من الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة، حيث كشف تقرير جديد على أن LG تتخذ خطوات لوقف تصنيع الهواتف في كوريا الجنوبية.

كانت شركة LG أهم الشركات المنافسة لشركة سامسونج في كوريا في مجال تصنيع الهاتف، إلا أن شركة LG تواجه هبوط مستمر في مبيعات الهواتف الذكية حتى مع الكثير من محاولات الشركة لتحسين قسم الهاتف، وقد أكد تقرير جديد على أن LG بدأت في وقف تصنيع الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية.

وقد جاء التقرير الجديد من وكالة Yonhap الإخبارية في كوريا، والذي نشر مؤخراً عبر رويترز، حيث أشار التقرير إلى أن LG تخطط إلى تخصيص إنتاجها الكوري الحالي لمصنع فيتنام.

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كما أكد التقرير على أن LG تركز في الفترة القادمة على تصنيع الأجهزة المنزلية الأخرى، نظراً للخسائر المستمرة في قسم الهاتف، حيث تبدأ الشركة الآن بخفض تكاليف إنتاج الهواتف الذكية، كما يشير التقرير إلى خطط الشركة أيضاً لرفع مستوى تسعير الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية، مع دعم الإصدارات الجديدة بمميزات أكثر في إعدادات الكاميرة وقدرة البطارية، إلى جانب آداء مميز وسلس.

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