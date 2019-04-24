صور رسمية مسربة تستعرض لنا تصميم الجهاز اللوحي العملاق Galaxy View 2

فاطمة أيت طالب - دبي - تم المصادقة على الجهاز اللوحي العملاق Galaxy View 2 من قبل مجموعة من الهيئات التنظيمية، بما في ذلك Bluetouth SIG و WiFi Alliance في شهر سبتمبر من العام الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن. ومع ذلك، قد يحدث ذلك أخيرًا في المستقبل القريب، فقد تم اليوم تسريب مجموعة من الصور الرسمية لهذا الجهاز.
على غرار Galaxy View الأصلي الذي تم إصداره في العام 2015، فإن Galaxy View 2 عبارة عن جهاز لوحي عملاق يأتي مع مسند مدمج. وعلى الرغم من أن Galaxy View وصل مع شاشة بحجم 18.4 إنش، إلا أن خليفته سيستقر على شاشة أصغر قليلاً بحجم 17.5 إنش مع الحفاظ على دقة هذه الشاشة في حدود FullHD.
Galaxy View 2 الجديد يضم مسند بتصميم جديد والذي يبقي الجهاز عند زاوية 30 درجة عندما يتم وضعه في وضع مستقيم. هذا المسند الجديد يجب أن يجعل الجهاز اللوحي يقبل الكتابة حتى لو كان مستلقيًا على ظهره إذا جاز التعبير، لأنه سيظل في إتجاهك بعض الشيء. وبالطبع يمكنك أيضًا إستخدام وضع الوقوف. كان لدى Galaxy View الأصلي مقبض مدمج، ولكن تم إزالة هذا المقبض في Galaxy View 2 الجديد. ومع ذلك، الحامل الجديد يضم فتحة دائرية كبيرة، وهي الفتحة التي يمكنك إستخدامها لإلتقاط الجهاز ونقله من غرفة إلى أخرى.
سيتم تزويد الجهاز اللوحي Galaxy View 2 بالمعالج Exynos 7885، وبـ 3GB من الذاكرة العشوائية. وبالتالي، هذا يلمح إلى أن Galaxy View 2 لن يضم مواصفات تقنية راقية، تماما كما حدث مع Galaxy View الأصلي الذي تم إصداره في العام 2015.
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