تكنولوجيا: Snapchat يسجل إرتفاع جديد في قاعدة المستخدمين يصل إلى 190 مليون مستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Snap عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2019، والذي أكد على إستمرار نمو قاعدة مستخدمي الشركة التي وصلت إلى 190 مليون مستخدم نشط يومياً حتى الربع الأول.

كشف التقرير المالي الأخير لشركة Snap عن نمو جديد في قاعدة مستخدمي الشركة، حيث أكد التقرير على أن النمو في قاعدة مستخدمي الشركة يتقدم بمعدل بطيء، إلا أنه نمو ثابث أيضاً في قاعدة المستخدمين.

وقد اكدت شركة Snap أن عدد المستخدمين النشيطين بالفعل يومياً على التطبيق قد إرتفع إلى 190 مليون مستخدم، أي إرتفاع بنسبة 2.2% عن الربع السابق الذي سجل عدد 186 مليون مستخدم.

أيضاً بالرغم من المعدل البطيء في نمو قاعدة مستخدمي الشركة، إلا أن Snap تهدف بالتأكيد إلى جذب قاعدة مستخدميها السابقين، حيث كانت الشركة قد سجلت خلال العام الماضي عدد 191 مليون مستخدم ومن ثم شهدت تراجع في عدد المستخدمين.

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يذكر أن شركة Snap تعمل بجهد أكبر على تطوير تطبيق Snapchat على منصة الأندوريد من خلال دفع تحديثات مستمرة مع إعادة تصميم للتطبيق وأدوات جديدة، حيث أعلنت الشركة بالفعل اليوم على تحديث جديد لتطبيق Snapchat، كما أعلن Evan Spiegel الرئيس التنفيذي للشركة على أن التحديث الجديد يأتي بتحسينات ملحوظة في الآداء.

من جانب أخر حققت شركة Snap إيرادات تصل إلى 320 مليون دولار، أو بإرتفاع بنسبة 39% عن العام الماضي، كما وصلت خسائر التشغيل إلى 316 مليون دولار، إلا أنها أقل من خسائر العام الماضي بقيمة 76 مليون دولار.

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