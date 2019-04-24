جوجل تختبر إيماءة العودة في نظام Android Q للحلول مكان زر العودة

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أننا رأينا المزيد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تختار تبني الشاشات الخالية من الإطار في هواتفها الذكية، فهذا يعني أيضًا أنه يتوجب على نظام الأندرويد التكيف مع ذلك من خلال التخلي عن الأزرار الفعلية والأزرار الإفتراضية وتبني الإيماءات بإعتبارها الطريقة الأمثل للتفاعل مع نظام التشغيل والتطبيقات. بالفعل، لقد رأينا شركة جوجل تقوم بتبني بعض إيماءات التنقل في هواتف Google Pixel 3، ولكن يبدو الآن أنها تتطلع إلى تعزيز ذلك.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا على منتدى المطورين XDA Developers، فيبدو أن شركة جوجل تختبر إيماءة ” العودة ” في نظام Android Q. وفي الوقت الراهن، يمكن لمستخدمي الأندرويد العودة إلى الخلف من خلال النقر على زر العودة على الشاشة. كانت هذه هي الطريقة التي يتم إستخدامها منذ سنوات عديدة، ولكن يبدو أن شركة جوجل تختبر إستخدام إيماءة العودة كبديل للآلية السابقة.

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يبدو أنها قد تكون فكرة جيدة لأن إستخدام الإيماءات يمكن أن يكون أسهل مقارنة بالنقر على زر العودة. ومع ذلك، فالجانب السلبي في إيماءة العودة هو أن هذه الإيماءة يمكن أن تتداخل مع بعض التطبيقات وقوانين التصميم المنصوص عليها في إرشادات Material Design.

ومع ذلك، هذه مجرد إختبارات، وفي الوقت الراهن، لا يزال نظام Android Q في المرحلة التجريبية، مما يعني أن إيماءة العودة قد لا تشق طريقها إلى النسخة الرسمية والمستقرة من نظام Android Q. إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيفية عمل إيماءة العودة الجديدة، فبإمكانك التحقق من الفيديو أدناه :