Nubia Red Magic 3 سيضم شاشة بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومروحة حقيقية لتبريد المعالج SD855

فاطمة أيت طالب - دبي - هاتف الألعاب Nubia Red Magic 3 القادم من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE سيضم شاشة بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وقد كانت هذه العلامة التجارية الصينية قد ذكرت في وقت سابق أن شاشة الهاتف Nubia Red Magic 3 ستمتاز بمعدل تحديث أعلى من معظم حواسيب الألعاب المتاحة في السوق اليوم، وهذا صحيح تقنيًا، فلا تزال لدى معظم الناس شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz.

وعلاوة على ذلك، فقد تأكد الآن كذلك أن الهاتف Nubia Red Magic 3 سيحصل على نظام تبريد أفضل بفضل مروحة التبريد التي سيتم تضمينها داخل الهاتف. ويقول المسرب الشهير Roland Quandt أنه يمكنك سماعها عندما تعمل لتبريد المعالج Snapdragon 855. لا يمكننا الإنتظار لمعرفة مدى تأثير ذلك على الأداء.

في السابق، رأينا إختبارات للهاتف Asus ROG Phone والذي يأتي بدوره مع أكسسوار يضيف مروحة التبريد إلى الهاتف، وهو الملحق الذي ساعد بالتأكيد على جعل معدل الإطارات مستقرًا أثناء جلسات اللعب الطويلة. على أي حال، من المتوقع أن يتم كشف النقاب عن الهاتف Nubia Red Magic 3 في اليوم 28 أبريل، ويجب أن يكون متاحًا على مستوى العالم في شهر مايو المقبل.

Here's a screenshot from the (Nubia) Red Magic "3".

Two things to note:

1) 90Hz screen.

2) There really is a real rotating fan _inside_ the device, which you can hear once turned on.



Will indeed launch on April 28 in China, available worldwide some time in May, I hear. pic.twitter.com/j0MHwnRPxM