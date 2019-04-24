سناب تعود إلى الصعود من جديد بعد إصلاح تطبيقها على أندرويد

أعلنت شركة “سناب” Snap – المالكة لتطبيق التراسل المصور سناب شات – يوم الثلاثاء عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019. وأظهرت النتائج أن عروض سناب شات الأصلية وإطلاق نسخة جديدة كليًا من التطبيق لنظام أندرويد أثمر تحسنًا في الأداء وإضافة مستخدمين حديثين لأول مرة في ثلاثة أرباع.

وقالت الشركة الأمريكية في تقريرها: إن عدد مستخدمي سناب شات النشطين يوميًا ارتفع إلى 190 مليون في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ 186 مليون في الربع الرابع من 2018، لكنه ظل أقل من عدد المستخدمين خلال الربع الأول من 2018، حين كان يتجاوز الـ 191 مليون مستخدم.

وتأتي النتائج المبشرة لشركة سناب، بعد أن عمل رئيسها التنفيذي ومؤسسها (إيفان شبيجل) خلال المدة الماضية على تحويل نشاط الشركة إلى جانب تجنب الوقوع في مشكلات تتعلق بالخصوصية وغيرها من الفضائح التي ابتليت بها منافساتها من شبكات التواصل الاجتماعي، خاصةً فيسبوك. وقال شبيجل خلال مكالمة الأرباح مع المحللين: “نشهد العديد من الفرص لزيادة استثماراتنا، وسنستمر في إدارة أعمالنا لتحقيق نمو طويل الأجل”.

وفيما يتعلق بالأمور المالية، فقد قفزت الإيرادات الإجمالية بنسبة 40% تقريبًا إلى 320.4 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 مقارنة بالعام السابق، إذ تمكنت سناب من كسب المزيد من إيرادات الإعلانات من كل مستخدم.

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ويُعتقد أن نمو الإيرادات كان ثمرة أشكال الإعلانات الجديدة، مثل: الإعلانات التجارية غير القابلة للتخطي في برامجها الأصلية، والموجودة في صفحة “استكشف” Discover، وهي لوحة على التطبيق تعرض محتوى الناشرين، إلى جانب محتوى المشاهير.

وفي محاولة لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون في تطبيقها، أطلقت سناب التي تواجه منافسة شديدة من خدمة إنستاجرام المملوكة لشركة فيسبوك، أكثر من 50 عرضًا أصليًا خلال الربع الأول فقط.

كما أعلنت الشركة في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الجاري عن بدء إطلاق النسخة الجديدة كليًا من تطبيق خدمة سناب شات لنظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد شهور من إعادة بنائه من الصفر؛ لتقديم تجربة ترقى إلى تجربة النسخة الخاصة بنظام التشغيل آي أو إس من التطبيق.

وبالتزامن مع الإعلان عن نتائجها المالية يوم الثلاثاء، أعلنت سناب أن النسخة الجديدة من تطبيقها على أندرويد أصبحت متاحة للجميع، ويمكن تنزيلها من متجر جوجل بلاي.