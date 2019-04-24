محلل بارز ” يؤكد ” قدوم أول هاتف iPhone متوافق مع شبكات 5G في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت مجموعة من الشائعات التي ذكرت بأن iPhone الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G لن يصل حتى العام 2021 بسبب الصعوبات التي تواجهها شركة آبل في الحصول على مودمات 5G. هذا نابع من حقيقة أن شركة كوالكوم تعتبر أكبر موزع لمودمات 5G المصممة للهواتف الذكية في العالم، ولكن بسبب مشاكلها القانونية مع آبل، فلم يكن من الواضح ما إذا كانت شركة كوالكوم ستقوم بتزويد شركة آبل بمودمات 5G الخاصة بها أم لا.

ومع ذلك، هذا الوضع تغير في الأونة الأخيرة بعدما أعلنت آبل أنها قامت بحل جميع النزاعات القانونية التي كانت بينها وبين كوالكوم وتوصلتا إلى إتفاق للتسوية، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عودة المياه إلى مجاريها وتزويد شركة كوالكوم لشركة آبل بمودمات 5G. وبطبيعة الحال، لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، ولكن صدر اليوم تقرير جديد من موقع CNBC يشير إلى أن المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo يؤكد في آخر تصريحات له أن أول هاتف iPhone متوافق مع شبكات 5G من آبل سيصل في العام 2020 كما كان محددًا في البداية.

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ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فيبدو أن شركة آبل لن تقوم بإستيراد مودمات 5G من شركة كوالكوم فقط، وإنما ستقوم بإستيراد مودمات 5G من شركة سامسونج أيضًا. ووفقا لهذا المحلل الصيني، فقد صرح بالقول : ” نتوقع أن تتبنى آبل مودمات 5G المصنوعة من قبل شركة كوالكوم والتي تركز على الأسواق حيث يتم الإعتماد على الطيف mmWave، ومودمات 5G المصنوعة من سامسونج والتي تركز على الأسواق حيث يتم الإعتماد على الطيف Sub-6GHz، وذلك من أجل تقليل مخاطر العرض وتقليل التكاليف والحصول على بعض الأفضلية أثناء المساومة “.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الشائعات ستتلاشى، ولكن في الأساس، إذا كنت تأمل في رؤية أول هاتف iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G هذا العام، فمن الأفضل أن لا ترفع آمالك، رغم أن هذا ليس بالأمر السيء بالضرورة لأننا نعتقد بأنه سيتم التركيز بشكل أكبر هذا العام على حل المشاكل التي تواجهها شبكات 5G.