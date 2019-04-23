سامسونج تؤكد رسميًا تأجيلها إطلاق الهاتف Galaxy Fold، وتذكر السبب في بيان رسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، ظهرت تقارير من مصادر مختلفة من جميع أنحاء العالم تتحدث عن تأجيل شركة سامسونج لإطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Fold، فضلا عن تأجيل تدريباتها للموظفين وإلغاء حدثين لهما علاقة بالهاتف في الصين واللذان كان من المقرر عقدهما في اليومين 24 و 26 أبريل.

لم يمضي وقت طويل على ظهور هذه الشائعات، ولكن قررت شركة سامسونج الرد على كل ما يتم الترويج له حاليًا من خلال بيان رسمي حول التأخير غير المحدد للهاتف Galaxy Fold. تذكر أنه في الأسبوع الماضي، تعرضت الوحدات الأولية التي تم إرسالها للمراجعين من الهاتف Galaxy Fold لبعض الأضرار في شاشاتها القابلة للطي في بعض السيناريوهات.

في بعض الحالات كانت الشاشات المرنة المستخدمة في الهاتف Galaxy Fold تتعرض للتلف بسبب آلية الطي، وفي بعض الحالات كانت تتعرض لذلك بسبب إزالة الطبقة الواقية للشاشة دون قصد، فقد كان المراجعين يعتقدون بأنه ينحصر دور هذه الطبقة الواقية على حماية الشاشة فقط من الخدوش، ولكن إتضح لهم في وقت لاحق أن هذه الطبقة الواقية تعد جزءًا لا يتجزأ من الشاشة وأنه لم يكن يتوجب عليهم إزالة تلك الطبقة.

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البيان الرسمي الذي أصدرته شركة سامسونج الآن يوضح أن الشركة علمت بأن Galaxy Fold لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسينات من أجل توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء. لم يتم تحديد تاريخ الإطلاق الجديد للهاتف Galaxy Fold، وسيتم الإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة، على حد قول الشركة.

ستحاول شركة سامسونج أيضًا التأكد من أن المستخدمين يفهمون بأنه لا ينبغي عليهم إزالة الطبقة الواقية التي تحمي الشاشة. في الوقت نفسه، ستحاول إكتشاف طرق جديدة لتعزيز الشاشة وحمايتها على نحو أكبر.

كان من المفترض أن يتم إطلاق الهاتف Galaxy Fold في الأصل للمستهلكين في بعض الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية في اليوم 26 أبريل، ولكن قررت شركة سامسونج تأجيل ذلك الآن. لن يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الجديد إلى بعد مرور بضعة أسابيع، وهذا ما يعني بأنه سيتعين على المستهلكين الإنتظار لشهر أو شهرين قبل رؤية الهاتف Galaxy Fold في رفوف المتاجر.