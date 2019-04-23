شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يمكنه تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق من الباحثين من تطوير برنامج كومبيوتر يعتمد على الذكاء الاصطناعى (AI) قادر على المساعدة فى تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) لدى قدامى المحاربين من خلال تحليل أصواتهم.

وتوصلت الدراسة - التى نشرت فى عدد أبريل من مجلة (الاكتئاب والقلق) - إلى أن أداة الذكاء الاصطناعى يمكن أن تميز بدقة تصل إلى 89% بين أصوات من يعانون اضطراب ما بعد الصدمة أو كانوا من الأصحاء.

وقال الباحث تشارلكز مارمار الأستاذ بجامعة نيويورك "بالنسبة للدراسة الحالية، فقد استخدم الفريق البحثى تقنية إحصائية، لديها القدرة على تعلم كيفية تصنيف الأفراد على أساس النماذج المطروحة، موضحا أن برامج الذكاء الاصطناعى تقوم ببناء "قرار" ونماذج رياضية تمكن من إتخاذ القرارات بدقة متزايدة مع زيادة حجم بيانات التدريب".

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وقد شارك فى الدراسة نحو 53 مشاركا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، ونحو 78 من قدامى المحاربين من الأصحاء، حيث تم ربط برامج الذكاء الاصطناعى بأنماط ميزات صوتية محددة مع اضطراب ما بعد الصدمة، بما فى ذلك الكلام الأقل وضوحا ونبرة هامدة.

وفى الوقت الذى لم تكتشف فيه الدراسة الحالية آليات مرض اضطراب ما بعد الصدمة، إلا أن النظرية هى أن الأحداث الصادمة تغير إشارات المخ التى تعالج الإنفعال ونبرة العضلات، والتى تؤثر على صوت الشخص.

يذكر أن أكثر من 70% من البالغين فى جميع أنحاء العالم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة فى مرحلة ما من حياتهم، مع ما يصل إلى 12% من الأشخاص فى البلدان التى تعانى من اضطرابات سياسية.