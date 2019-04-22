تكنولوجيا: صور حية لهاتف الألعاب Red Magic 3 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث التسريبات المصورة الحية ومواصفات هاتف الألعاب المرتقب Red Magic 3 وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف في 28 من أبريل.

تستعد علامة nubia التجارية التابعة لشركة ZTE لإطلاق إصدار جديد من هواتف الألعاب يوم 28 من أبريل، واليوم رصد الهاتف بالفعل في تسريبات مصورة حية نشرت عبر وكالة PR، بعد أن عرض الهاتف في نهائي Spring LPL في الصين.

أيضاً يحاكي هذا الإصدار بشكل كبير إصدار Mars من الهاتف، إلا أن تصميم هذا الإصدار يختلف في تصميم الكاميرة الخلفية التي تأتي بتصميم ماسي لامع، كما تأتي المكبرات الصوتية إلى أسفل فتحة الكاميرة، أيضاً يتميز الهاتف بشرائط إضاءة LED في الجهة الخلفية من الهاتف.

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كما تظهر بعض التفاصيل الأخرى في تصميم الهاتف، حيث من المتوقع أن تعود هذه المكونات لتقنية التبريد المميزة للهاتف، أيضاً من المقرر أن ينطلق هذا الإصدار باللون الأحمر كما يظهر في التسريبات المصورة.

ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق هاتف Red Magic 3 برقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يدعم هذا الإصدار محرك 4D لدعم الهاتف بميزة تخصيص الإهتزازات، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Red Magic 3 يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 28 من أبريل لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات الهاتف ومستوى تسعير هذا الإصدار.

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