تكنولوجيا: سامسونج تعلن تأجيل فعاليات إطلاق Galaxy Fold في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري سامسونج تأجيل فعاليات 23 و24 من أبريل لإطلاق Galaxy Fold في الصين، دون أن تكشف الشركة عن سبب تأجيل هذا الحدث.

يبدو أن العملاق الكوري تأثرت بمشكلة إسترجاع وحدات المعاينة الخاصة بهاتف Galaxy Fold الأخيرة نتيجة لمشاكل ظهرت في الشاشة، حيث تم تأجيل الحدث المقرر سابقاً عقده يومي 23 و24 من أبريل في الصين لإطلاق الهاتف.

من جانب أخر لم تؤجل سامسونج الحدث المقرر عقده في الولايات المتحدة لإطلاق الهاتف حتى الآن، وذلك بالرغم من البداية الغير متوقعة لإنكسار شاشة الهاتف من الأيام الأولى بشكل خاص مع التسعير المرتفع للهاتف الذي يصل إلى 2000 دولار تقريباً.

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وقد كانت خطط سامسونج الأولى لعقد مؤتمر لإطلاق الهاتف في 23 من أبريل في هونج كونج ومن ثم عقد مؤتمر أخر في شنغهاي في 24 من أبريل، أيضاً من المقرر أن تعقد الشركة مؤتمر أخر في Taipei وفي الولايات المتحدة يوم 26، حيث لم تؤكد سامسونج على إلغاء هذه المؤتمرات أيضاً حتى الآن.

يذكر أن سامسونج كانت قد أطلقت تنبيهات لعدم إزالة طبقة الحماية من وحدات هاتف Galaxy Fold، أيضاً من المتوقع أن تأجيل موعد إطلاق الهاتف بهدف الوصول إلى معالجة لوحدات الهاتف لتجنب ظهور هذه المشكلة في الوحدات المباعة لاحقاً.

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