تكنولوجيا: تسريبات تؤكد خطط HTC لإطلاق هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة اليوم على إعتماد معايير البلوتوث في أحد إصدارات HTC من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف HTC 5G هو U13.

تستمر شركة HTC في المنافسة في سوق الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة، حيث أكدت تسريبات جديدة نشرت اليوم على أن HTC إعتمدت بالفعل معايير البلوتوث في إصدارها من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، والذي كان محور بعض التسريبات خلال العام الماضي.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى خطط HTC للإعلان الرسمي عن هاتف 5G في النصف الثاني من عام 2019، أيضاً كشف Evan Blass في تغريدة على تويتر على أن هاتف HTC 5G يطور بالفعل من الشركة ويعرف برمز 2Q6U، حيث من المتوقع أن ينطلق إلى الأسواق بعنوان U13 أو HTC U13 5G.

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وفي التسريبات الأخيرة التي نشرت عبر Android Soul رصد هاتف HTC في نموذج برمز 2Q6U10000، حيث ظهر الملف الخاص بإعتماد معايير البلوتوث في الهاتف، حيث من المقرر أن يدعم هذا الإصدار Bluetooth 5.0.

يذكر أن التسريبات لم تكشف عن موعد إطلاق هذا الإصدار من HTC حتى الآن، إلا أن المؤكد الآن تطوير HTC لهاتف 5G تنافس به لاحقاً هذا العام في سوق الهاتف.

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