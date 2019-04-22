شركة SpaceX تعتزم إطلاق صاروخ نحو كويكب صغير يتجه صوب الأرض مقابل 69 مليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت شركة SpaceX المملوكة من قبل المخترع ورجل الأعمال الشهير Elon Musk على عقد بقيمة 69 مليون دولار أمريكي من وكالة NASA لتغيير مسار كوكيب في الفضاء. في الأساس، سيتم صدم هذا الكوكيب الذي يتجه نحو كوكب الأرض بصاروخ لتغيير مساره على أمل أن يكون ذلك كافيًا لإنقاذ الكوكب.

ستعتمد مهمة NASA Double Asteroid Redirection Test على شيء يُطلق عليه المسبب الحركي. يعمل هذا عن طريق إرسال مركبة فضائية عالية السرعة أو أكثر إلى مسار الكوكيب الذي يقترب من الأرض. إذا نجحت المهمة، فسوف تكون قادرة على إعادة توجيه الكوكيب بعيدًا عن المسار المداري للأرض.

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سبق أن أظهرت وكالة الفضاء NASA هذا على نطاق أصغر مع مهمة Deep Impact في العام 2005. ما تهدف NASA إلى القيام به مع مهمة NASA Double Asteroid Redirection Test هو تقليص وقت رد الفعل الذي سيكون مطلوبًا لتجنب تأثير الكوكيب الكارثي على الأرض. يُعتقد في الوقت الراهن أن هذا الأمر سيستغرق ما يصل إلى عامين لإنجازه في حالة الكويكبات الصغيرة وربما حتى 20 عامًا أو أكثر للصخور الكبيرة.

ما يثير الإهتمام هو أن نرى ما إذا كانت المحفزات الحركية ستكون فعالة ضد الكوكيبات الكبيرة. عمومًا، سيتم تقديم المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع عندما تبدأ المهمة في شهر يونيو من العام 2021.