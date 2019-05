سيتم الكشف عن موعد إنعقاد حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف OnePlus 7 غدًا الثلاثاء

فاطمة أيت طالب - دبي - أوضح الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau الآن بأن شركته ذاهبة للكشف عن موعد مؤتمرها الصحفي التالي يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 23 أبريل. لم يكشف لنا السيد Pete Lau عن موضوع هذا الحدث، ولكن من الآمن أن نقول بأنه سيتمحور حول هاتفها الرائد المقبل.

من المتوقع أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus 7 في اليوم 14 من شهر مايو المقبل جنبا إلى جنب مع الهاتفين OnePlus 7 Pro و OnePlus 7 Pro 5G.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات التي حصلنا عليها في الأونة الأخيرة، فقد تردد أن الهاتف OnePlus 7 العادي سيضم شاشة +FullHD بقطر 6.4 إنش تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وكاميرتين في الواجهة الخلفية تضم الكاميرا الأساسية فيها مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، في حين سيضم الهاتف OnePlus 7 Pro شاشة +QuadHD أكبر منحنية الطرفين بقطر 6.64 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تضم الكاميرا الأساسية فيها كذلك مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن مكبرات صوتية مزدوجة.

كشفت بعض المصادر كذلك أنه سيكون هناك هاتف ثالث يدعى OnePlus 7 Pro 5G. لم يتم الكشف عن أي معلومات حول هذا الهاتف، ولكن نحن نراهن على أنه سيكون مماثلاً من حيث التصميم والمواصفات للهاتف OnePlus 7 Pro، والفرق الوحيد الذي سيكون بينهما هو أن الهاتف OnePlus 7 Pro 5G سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المودم Qualcomm X50.

Stay tuned next Tuesday for our launch event announcement 😁