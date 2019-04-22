أفضل 5 برامج خلفيات للأندرويد

برامج خلفيات للأندرويد هي تلك البرامج التي تقدم لك مجموعة من الخلفيات مجموعة في واجهة واحدة يمكنك البحث بينها والإنتقال من بينها والإختيار كما تحب.

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كما أن تخصيص الخلفيات على الهواتف هو واحد من أول الخطوات التي نقوم جميعاً بأخذها فورما نشتري هاتف جديد وبعد أن تضع شريحتك فيه، تقوم هذه البرامج بتسهيل عملية البحث عن الخلفيات الجديدة بإستمرار كما أنها تقدم لك فرصة لتجد خلفيات جديدة وتجدد إحساس هاتفك خصوصاً إن كنت من هؤلاء الذين يملون بسرعة مثلي .

أفضل برامج خلفيات للأندرويد :

هناك الكثير والكثير من برامج الخلفيات المختلفة على متجر جوجل ولكن مع الاسف الكثير من هذه البرامج إما يقدم خلفيات سيئة للغاية أو يقدم الخلفيات الجيدة بمقابل مادي أيا ً كان سعر هذا المقابل وهو امر غير مقبول ويكون غير مناسب مع الكثيرين لذا فإننا اليوم سنقدم لكم مجموعة من افضل البرامج التي تقدم خلفيات مجانية وبتشكيلة مميزة ترضي جميع الأذواق.

هذا البرنامج واحد من أقدم البرامج وأكثرها شهرة في هذا المجال، نتيجة لقدم البرنامج فإنه يقدم مجموعة وتشكيلة واسعة للغياة من الخلفيات المختلفة التي تم ترتيبها في أكثر من ثلاثين مجموعة، كما يضم البرنامج مجموعة من برامج الـ Material Design بالإضافة إلى تشكيل الخلفيات وحفظها وتحميلها بشكل مجاني.

إنتبه لأن البرنامج قديم فهناك مجموعة من الخلفيات الموجودة فيه والتي ظهرت قبل ظهور الشاشات الحديثة بالمواصفات الحديثة لذا تأكد أن تختار خلفية مناسبة لهاتفك وبجودة عالية .

رابط تحميل البرنامج مجاناً من Google Play .

تقنيا ً فإن هذا البرنامج هو برنامج لصنع الخلفيات الحية والمتحركة Live Wallpaper – التي تستهلك الكثير من بطارية هاتفك – ولكنه يوفر مجموعة كبيرة من الخلفيات الإعتيادية والتقليدية بتصميمات مميزة وفريدة من نوعها، كما يستطيع البرنامج تحريك الخلفيات ليجعلها ممتعة ولا تفقد رونقها أبداً .

يمكنك أن تصنع خلفية متحركة من صورة موجودة عندك بالفعل أو أن تقوم بإختيار صورة من ضمن الخلفيات الموجودة مسبقاً في مكتبة البرنامج الواسعة .

رابط تحميل البرنامج مجاناً .

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يعتبر هذا البرنامج واحد من البرامج الجديدة التي ظهرت على الساحة وهو يحتوي على مجموعة واسعة من خلفيات التصوير والـ Photography إن كنت تهتم بهذه الامور، ويضم البرنامج تشكيلة جديدة من الخلفيات بشكل يومي، واجهة البرنامج جميلة وبسيطة كما أن جميع الصور الموجودة عليه بجودة عالية للغاية .

رابط تحميل البرنامج مجاناً .

هذا برنامج أستخدمه بشكل شخصي منذ ان إقتنيت هواتف الأندرويد، يوفر البرنامج مجموعة من الصور الفريدة من نوعها والمميزة فعلاً من تصميمات مختلفة ومن تصميمات محترفين للغاية، معظم الصور تنتمي إلى الـ Minamlism ولكنها في النهاية تكون صور جميلة للغاية وستعطي شكلاً مميزا للغاية لهاتف.

يمكنك ايضاً أن تقوم بتخصيص الخلفية وتغير لونها وتغير درجات اللون والاشكال الموجودة فيها وغيرها بسهولة للغاية .

رابط تحميل البرنامج مجاني .

هذا البرنامج هو واحد من تلك البرامج الجديدة التي ظهرت على الساحة وهو يضم مجموعة لا بأس بها من الخلفيات المصممة من قبل فنانين حريين، يمكنك أن تجد مختلف الأشكال والصور التي ترغب فيها بسهولة داخل هذا البرنامج وداخل تشكيلته.

يقدم البرنامج واجهة سهلة لا تمتلك الكثير من التعقيد وهو أيضاً بوابة جيدة للفنانين الذين يرغبون في نشر اعمالهم عالمياً .

رابط تحميل البرنامج مجاناً .