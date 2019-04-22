TSMC تُعلن عن رقاقات 6 نانومتر

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت عملاقة أشباه الموصلات التايوانية TSMC عن عملها على تكنولوجيا لإنتاج الرقاقات بحجم 6 نانومتر. هذه الرقاقات ستُشكل قفزة كبيرة عن الرقاقات الحالية بحجم 7 نانومتر. و من الممكن أن تصل كثافة دوائر المنطق في التكنولوجيا الجديدة إلى نسبة أعلى بواقع 18% مقارنة مع الرقاقات الحالية بحجم 7 نانومتر. من المخطط أن تدخل هذه التكنولوجيا مرحلة الإنتاج المُبكّر في الربع الأول من 2020، و هذه المرحلة تأتي بعد الانتهاء من تصميم التكنولوجيا الجديدة بالكامل.

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