Disney قد تستحوذ على شركة Nexon

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت عن طريق الصحيفة الكورية The Central Times، أن شركة ديزني تُخطط للاستحواذ على شركة الألعاب الضخمة من كوريا Nexon، ديزني حاولت عديداً في مجال ألعاب الفيديو و لم توفق بذلك تماماً، لكنها ترى أن خطواتها في مجال ترخيص أسمائها كانت أكثر نجاحاً.

التقرير يؤكد أن رئيس الشركة الكورية Jung-ju Kim قد التقى مع ممثل رفيع المستوى من شركة ديزني من أجل التفاوض حول الصفقة المحتملة، و تصل حصة كيم إلى 98% من أسهم الشركة. هذه الخطوة قد تفتح الكثير من الأبواب لشركة ديزني في السوقين الكوري و الآسيوي، و من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 13.2 مليار دولار.