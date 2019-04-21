تكنولوجيا: فيسبوك تنافس أمازون وجوجل في سوق المساعد الرقمي الذكي ومكبرات الصوت

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أعلنت شركة “فيسبوك” Facebook عن عزمها تطوير مساعد رقمي صوتي مثل مساعد أمازون “ألكسا” Alexa ومساعد أبل “سيري” Siri ومساعد جوجل Google Assistant، ومن المرجح استخدام مساعد فيسبوك الذكي على مكبر الصوت الذكي “بورتال” Portal، ليتيح للمستخدمين الوصول إلى شبكة فيسبوك الاجتماعية والمحادثة المرئية والصوتية.

وقال المتحدث باسم فيسبوك أن “الشركة تعمل على تطوير تقنيات المساعدة الذكية والصوتية التي يمكن أن تعمل في عائلة منتجاتنا للواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR، بما في ذلك بورتال Portal وأوكولوس Oculus والمنتجات المستقبلية.”

وانتشرت مكبرات الصوت الذكية حول العالم، خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يستحوذ مكبر الصوت أمازون “إكو” Echo على 63.3% من سوق مكبرات الصوت العام الجاري 2019.