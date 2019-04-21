شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محلل شهير: هواتف أيفون المقبلة ستدعم بثلاث عدسات ومزايا متطورة للكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "مينج تشى كو"، أحد كبار محللى شركة أبل، أنه من المحتمل أن يركز الجيل القادم من أجهزة الأيفون على مجموعة كبيرة من ميزات الكاميرا الجديدة لجذب العملاء الحاليين والمستقبليين.

وقال "كو" للعملاء إن شركة أبل تستكشف على الأرجح عددًا من ميزات الأجهزة الجديدة المتمحورة حول الكاميرا لهواتفها الثلاثة القادمة.

وكما ورد فى 9to5Mac فتشمل هذه التغييرات ترقية الكاميرات الأمامية بدقة من 7 إلى 12 ميجا بكسل، وكذلك اعتماد إعداد الكاميرا المزدوج فى الجيل المقبل من طراز XR من أيفون بأسعار معقولة.

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والأهم من ذلك يبدو أن توقعات "كو" الأخيرة تؤكد أيضًا تقريرًا صادرًا عن بلومبرج فى يناير الماضى، والذى قال إن شركة أبل تخطط لتضمين عدسة ثلاثية ونظام كاميرا أمامى واسع النطاق فى كلٍ من طرازيها مقاس 5.8 بوصة و6.5 بوصة.

وستزود الهواتف بثلاث عدسات بزاوية عريضة منفصلة، والتى تسمح للهاتف بالتقاط مساحة أكبر بكثير فى الكاميرا مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.

ولمواجهة آثارانتفاخ كاميرا الهاتف قد يتم أيضًا تغليف الهواتف الجديدة بطبقة سوداء للمساعدة على دمجها بسهولة أكبر مع تصميم الهاتف.

فى حين ذكرت الشائعات السابقة أن النماذج الجديدة قد تلغى منفذ الإضاءة الشحن المثير للجدل قال "كو" إن أبل ستحتفظ على الأرجح بهذه الميزة.