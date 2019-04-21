شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تفشل فى وضع توضيح تلقائى للحظة إطلاق صاروخ ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول مشهد إطلاق الصواريخ فى الفضاء من مشروع دقيق للغاية، يتضمن سنوات من الاختبار والخبرة والعمل الجاد، إلى مشهد مضحك بعد فشل فيس بوك فى توضيحه خلال البث المباشر.

عندما أعلن مذيع وكالة ناسا "ولدينا انطلاق من مهمة Antares NG-11 إلى محطة الفضاء الدولية"، نقلت الكلمات التوضيحية التى يتم إنشاؤها تلقائيًا "autocaption" على موقع فيس بوك بالخطأ هذه العبارة فى كلمات مختلفة نصها: "وقد قمنا بإنزال مهمة عازف الجيتار G 11 إلى مجموعات الجليد".



خطأ التعليقات التلقائية

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية انطلق صاروخ أنتاريس لنقل 3.4 طن من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية، ولكن لسوء الحظ بالنسبة إلى المشاهدين، لم تتوقف الخوارزميات عن ذلك، ولكن الخطأ امتد لأكثر من اثنتي عشرة مرة فى جميع لقطات البث، حيث فشلت التعليقات التوضيحية لإعلان مذيع وكالة ناسا فى نقل ما يقال وأظهرت عبارات مختلفة تماما.



انطلاق صاروخ ناسا



ولعل السبب وراء ذلك هو أن الاطلاق والبعثات الفضائية بها مصطلحات غير مألوفة، مما يجعل من الصعب ترجمتها لنظام مصمم لتفسير الكلام البشري العامي، ومع ذلك تمكنت يوتيوب من التسمية التوضيحية التلقائية التى كانت قادرة على تفسير الكلمات غير المنتظمة مثل "Anatares" والاختصارات مثل "NG-11".

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