تكنولوجيا: هاتف Axon 10 Pro 5G يسجل أعلى نتائج في إختبارات AnTuTu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة ZTE إصدارها الجديد الذي يدعم شبكات الجيل الخامس Axon 10 Pro 5G رسمياً في ال6 من شهر مايو المقبل في مؤتمر يعقد في الصين، واليوم رصدت نتائج إختبارات الهاتف الذي سجل بالفعل أعلى نتائج في AnTuTu.

تقدم شركة ZTE هاتف Axon 10 Pro 5G برقاقة معالج Snapdragon 855، إلا أن أعلى النتائج التي حققها الهاتف كانت في سرعة الهاتف في تخزين البيانات، حيث أكد تقرير AnTuTu على أن الهاتف هو أول الإصدارات التي تضم كلاً من رقاقة معالج 855 مع F2FS التي طورت من سامسونج لدعم الذاكرة الفلاشية، ليقدم آداء أسرع من ext4 المستخدم في أغلب هواتف الأندوريد الآن.

وقد سجل هاتف Axon 10 Pro 5G آداء أعلى بنسبة 50% من هواتف الأندوريد التي تضم رقاقة 855 في سرعة تخزين البيانات، أيضاً من المميزات التي أدت إلى آداء أعلى في الهاتف شريحة Sandisk iNAND 8521، مع تقنية 64-layer 3D NAND، التي أدت إلى تحسينات في الكتابة العشوائية والمتسلسلة، حيث سجل الهاتف في الأخيرة 500 ميجا بايت في الثانية، مع متوسط سرعات بين 200 إلى 250 ميجا بايت في الثانية.

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أيضاً حقق الهاتف 792 ميجا بايت في الثانية في سرعة قراءة البيانات، و486 ميجا بايت في الثانية في سرعة كتابة البيانات، وتقدم ZTE الهاتف مع شاشة OLED مميزة بحجم 6.47 إنش، مع إطار معدني للهاتف بحجم أقل بنسبة 30%، وسماكة 1.8 مم في الجزء السفلي من تصميم الهاتف.

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