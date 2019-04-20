تكنولوجيا: وزير الاتصالات يصوت على التعديلات الدستورية ويدعو الجميع للمشاركة

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أدلى عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برأيه في التعديلات الدستورية، وذلك في مقر اللجنة الانتخابية المقيد بها.
ويأتي تصويت وزير الاتصالات إيماناً منه بأهمية المشاركة في المرحلة الراهنة، والتي تعكس صورة مصر الحضارية واصرار شعبها على استكمال مسيرة الديموقراطية.
وخلال مشاركته، ناشد وزير الاتصالات جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الاستفتاء من أجل صناعة مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.
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