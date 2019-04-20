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تقدم لك الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقمك في الكشوف الانتخابية، وذلك من خلال الدخول عبر موقعها على الإنترنت وإدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.
ويمكنك الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، ثم إدخال رقمك القومي في الخانة المخصصة لذلك، ثم ضغط “استعلم”، وبعدها سوف تحصل علي لجنتك وباقي التفاصيل.
الجدير بالذكر أن التصويت حول التعديلات الدستورية الجديدة مفتوح بدءا من اليوم، السبت 20 أبريل، وحتى الأثنين القادم 22 أبريل.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أونلاين وبالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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