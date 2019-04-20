تكنولوجيا: هواتف الأيفون 2019 تضم كاميرة ثلاثية بتصميم محجوب تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق اثنان من هواتف الأيفون بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، حيث تأتي الكاميرة بتصميم محجوب تقريباً في اللون الأسود المميز للهاتف وذلك بفضل الطلاء الأسود للعدسات.

تخطط شركة ابل لإطلاق ثلاثة إصدارات من هواتف الأيفون لاحقاً هذا العام، حيث كشف المحلل Ming-Chi Kuo خلال الفترة الماضية المواصفات المتوقعة لإصدارات ابل القادمة.

ومن المقرر وفقاً لتقرير Ming-Chi Kuo أن يأتي الثلاثة إصدارات بمستشعر 12 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، على أن يتم ترقية إصدارات هذا العام عن مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل الذي جاء في إصدارات 2018.

كما أكدت تسريبات MacRumors وAppleInsider على أن ابل تقدم الإصدارات القادمة من هواتف iPhone XS وiPhone XS Max بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، بينما يأتي الإصدار الأقل تكلفة من هواتف الأيفون بنفس تقنية وإعدادات iPhone 8.

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وتأتي الإعدادات الثلاثية في الكاميرة الخلفية لهواتف الأيفون للعام 2019، بمستشعر 12 ميجا بيكسل مميزة بعدسات telephoto، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بعدسات ذات زوايا واسعة، بينما يأتي المستشعر الثالث أيضاً بدقة 12 ميجا بيكسل الذي يتميز أيضاً بعدسات مميزة بأوسع زاوية عرض، كما تأتي كافة المستشعرات من سوني، ويتميز طلاء العدسات باللون الأسود لتكون الكاميرات محجوبة تقريباً في الجهة الخلفية للهاتف.

من جانب أخر يأتي هاتف Phone XR بإعدادات خلفية مزدوجة للكاميرة، كما كشف Kuo عن حجم الشاشة في الإصدارات الثلاثة، حيث يأتي الإصدار الجديد من iPhone XS بحجم 5.8 إنش في الشاشة، بينما يأتي الإصدار الجديد من iPhone XS Max بحجم شاشة 6.5 إنش في الشاشة حيث تتميز هذه الإصدارات بشاشة OLED، بينما يأتي الإصدار الثالث iPhone XR بحجم 6.1 إنش في شاشة LCD.

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