الكشف رسميًا عن موعد وصول هاتف الألعاب Nubia Red Magic 3

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا الكثير من الشائعات حول هاتف الألعاب Nubia Red Magic 3 القادم من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE، ولكن لدينا الآن تاريخًا رسميًا للإعلان هذا الهاتف. في الواقع، لقد تأكد رسميًا اليوم أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في اليوم 28 من شهر أبريل الجاري بالعاصمة الصينية بكين.

على الرغم من أن هناك عشرة أيام قبل أن يتم عقد هذا الحدث، فنحن نعلم بالفعل بأن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB. وعلاوة على ذلك، فمن المفترض أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث أعلى من معظم الحواسيب المحمولة المصممة للألعاب، لذلك نتوقع ترددًا قدره 120Hz على غرار الهاتف Razer Phone.

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تشمل المواصفات الأخرى للهاتف Nubia Red Magic 3 بطارية بسعة 5000mAh، ونظام تبريد هجين يعتمد على السائل والهواء، وتقنية لشحن البطارية بسرعة 30 واط. هناك أيضًا شائعات حول إمكانية قدوم الهاتف Nubia Red Magic 3 مع محرك إهتزاز رباعي الأبعاد لتوفير ردود فعل مميزة قابلة للتخصيص، ومع شاشة بدقة +FullHD تمتاز بأبعاد تبلغ 19.5:9.