تقرير: آبل دفعت 6 مليارات دولار للتسوية مع كوالكوم

تشير الأنباء إلى أن شركة آبل قد دفعت ما بين 5 مليارات، و 6 مليارات دولار كجزء من تسويتها مع شركة كوالكوم، وذلك وفقًا لما قاله المحلل تيموثي آركوري Timothy Arcuri، من شركة يو بي إس UBS المصرفية الاستثمارية، في مذكرة بحثية مقدمة إلى المستثمرين.

وكانت شركتا آبل وكوالكوم قد توصلتا إلى اتفاق مفاجئ لإنهاء معركتهما القانونية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وارتفع سعر سهم كوالكوم أكثر من 38 في المئة منذ التسوية، وأضافت 30 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

وتضمنت التسوية دفعة مالية لمرة واحدة من قبل آبل إلى كوالكوم، وعلى الرغم من عدم استعداد آبل وكوالكوم للكشف عن قيمة الدفعة، إلا أن المحللين يحاولون الآن معرفة تفاصيل الصفقة.

ووفقًا للتقرير: فقد احتجزت آبل وموردوها مدفوعات تراخيص براءات اختراع كوالكوم، والتي تقدر قيمتها على الأرجح بما يزيد عن 7 مليارات دولار.

ومن المحتمل أن آبل قد وافقت أيضًا على دفع ما بين 8 دولارات، و 9 دولارات رسوم براءة اختراع لكل جهاز آيفون، وتأتي تقديرات UBS بناءً على توجيهات شركة كوالكوم، التي تتوقع أن ترتفع ربحية السهم الواحد بمقدار دولارين 2 نتيجة للتسوية.

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وتوضح تقديرات UBS إلى أن آبل دفعت ثمناً باهظًا لإنهاء معركتها القانونية المريرة مع كوالكوم، والتي امتدت عبر قارات متعددة، وهددت قدرتها على إطلاق هاتف آيفون داعم لشبكات الجيل الخامس iPhone 5G.

كما مارست هذه المعارك القانونية ضغطًا على نموذج أعمال تراخيص كوالكوم، والذي يساهم بأكثر من نصف أرباح الشركة المصنعة للرقاقات.

وقالت الشركتان: إن التسوية تتضمن دفعة لمرة واحدة، بالإضافة إلى اتفاقية توريد رقاقات تمتد لست سنوات قابلة للتمديد، والتي تقترح استخدام هواتف آيفون مستقبلًا لرقاقات مودم كوالكوم.

وكتب المحلل تيموثي آركوري أن الدفعة المالية لمرة واحدة من المحتمل أن تكون لسداد المدفوعات السابقة، والتي كانت آبل قد توقفت عن سدادها عندما بدأت الشركتان خوض المعارك القانونية.

يذكر أنه في حال صدقت التوقعات، ودفعت آبل ما بين 8 دولارات، و 9 دولارات كرسوم مقابل كل آيفون، فإن ذلك يشكل زيادة بالمقارنة مع مبلغ 7.50 دولارات، دفعتها سابقًا الشركة المصنعة لهواتف آيفون لشركة كوالكوم عن كل هاتف تم بيعه.