تسريب مواصفات الهاتف Realme C2، وقد يصل جنبا إلى جنب مع Realme 3 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 3 Pro في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 22 أبريل، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الهاتف الوحيد الذي ستعلن عنه هذه الشركة في هذا اليوم.

في الواقع، لقد تم اليوم تسريب مواصفات لهاتف جديد من شركة Realme يحمل إسم Realme C2. ووفقا لهذا التسريب، فيبدو أن هذا الهاتف سيضم المعالج MediaTek Helio P22، وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم أن هذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie مع واجهة ColorOS 6. وتجدر الإشارة إلى أن حجم شاشة الهاتف Realme C2 غير معروف حاليًا، ولكن المصدر يقول بأن هذه الشاشة ستضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي على شكل قطرة ماء من أجل الكاميرا الأمامية.

Advertisements

أفادت التقارير أن الهاتف Realme C2 سيكلف حوالي 8000 روبية هندية أي ما يعادل 115 دولار أمريكي. لم نسمع أي شيء حول هذا الهاتف من شركة Realme، ولكن بالنظر إلى حقيقة أنه تم إطلاق الهاتف Realme C1 إلى جانب الهاتف Realme 2 Pro، فمن المحتمل أن نرى شركة Realme تكشف عن الهاتف Realme C2 في نفس الحدث الذي ستكشف فيه عن الهاتف Realme 3 Pro.