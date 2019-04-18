الهاتف Vivo Y17 يظهر على الويب، وسيضم كاميرا أمامية بدقة 20MP وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - تدعي إشاعة جديدة أن شركة Vivo الصينية تستعد لإطلاق هاتف جديد في أواخر هذا الشهر، على الأقل في الهند، يدعى Vivo Y17. لم تكشف الشركة عن أي شيء بشكل رسمي حول هذا الهاتف، ولكن هناك صورة مسربة لا تكشف لنا فقط عن تصميم هذا الهاتف، وإنما تكشف لنا كذلك عن مواصفاته الرئيسية.

هذا الهاتف الجديد القادم من شركة Vivo يستعير لغة التصميم من الهواتف الذكية السابقة التي تعتبر جزءًا من سلسلة هواتف Vivo Y Series مثل الهاتف Vivo Y19، فهو الآخر يضم شاشة مزودة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات في الخلف مصحوبة بمستشعر بصمات الأصابع.

ووفقا للمعلومات التي تظهر في الصورة، فالهاتف Vivo Y17 سيصل كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، ومع 4GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه سيأتي كذلك مع 128GB من الذاكرة الداخلية، ومع بطارية بسعة 5000mAh. وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فهي إقترحت كذلك وصول هذا الهاتف مع شاشة بقطر 6.35 إنش ومع المعالج MediaTek Helio P35.

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للآسف، المعلومات المتعلقة بموعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Vivo Y17 بالضبط غير معروفة، ولكننا نأمل في سماع المزيد من شركة Vivo في المستقبل القريب.