تكنولوجيا: سامسونج تحرج هواوي بسبب ادعائها أنها “نمبر وان”!

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معارك كثيرة على الساحة الفنية سببها السباق على لقب “نمبر وان”، وها هي الآن تمتد إلى الشركات التكنولوجية العاملة في مجال صناعة الهواتف الذكية، حيث أعلنت هواوي Huawei أنها الأكثر مبيعا للهواتف الذكية، الأمر الذي استفز سامسونج Samsung وجعلها ترسل بيانا رسميا ردا على ادعاءات هواوي، وهي المرة الأولي التي تفعل فيها سامسونج تصرفا كهذا.

وردت سامسونج على هواوي بأنها شركة ستقود العقد القادم في صناعة وبيع الهواتف الذكية، باعتبارها الشركة المصنعة الأولى للهواتف الذكية في العالم، وأنها دائما مبتكرة في تصميماتها وابتكاراتها ومنتجاتها.

وحتى تضرب سامسونج منافستها هواوي مرة أخرى، صرحت أنها على استعداد لتوسيع خط هاتفها الذكي القابل للطي، ليشمل قاعدة أكبر من المستهلكين، وهو الأمر الذي تتنافس عليه الشركتان مؤخرا.