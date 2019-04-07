شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو فيس بوك: هاكرز ينشرون مقاطع جنسية على صفحاتنا.. والشركة تنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون رئيسك فى العمل، وربما جارك أو أحد أفراد عائلتك فى قائمة أصدقائك على فيس بوك، لذا فإن آخر ما تريد القيام به هو إفساد صفحتك الشخصية بالإباحية، ولكن الصدمة كانت فى نشر مقاطع فيديو جنسية غير مرئية لك على صفحتك على وسائل التواصل الاجتماعى ولا توجد طريقة لإزالتها.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى فإن بعض مستخدمى فيس بوك نشروا عن واقعة الفيديوهات الجنسية، حيث جاء أحد المنشورات الذى انتشر بلغة تحذيرية، مكتوب به "عاجل تحذير لجميع مستخدمى فيس بوك! كن حذرًا! هذا أمر خطير!، يقوم المتسللون بنشر مقاطع فيديو وصور جنسية على صفحتك، أنت لا تراهم، لكن أصدقاءك يفعلون، ويبدو كما لو أنك قمت بنشره".

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وأضاف المنشور: "إذا رأيت أى من هذه الأشياء السيئة منشورة تحت اسمى فيرجى إخبارى بذلك لأننى لم أقم بنشرها! شارك هذا لحماية نفسك وأصدقائك".

ولكن الحقيقة أن فيس بوك تحققت من ذلك ونفت الشركة أى شىء من هذا، مؤكدة أن التحذير مجرد خدعة.

وقالت فيس بوك: "التنبيه غامض للغاية بحيث لا يكون تحذيرًا أمنيًا موثوقًا به"، فمن الحكمة أن تظل متيقظًا على شبكة الإنترنت، ولكن عندما يشارك الناس تحذيرات غامضة ليس لها غير مصدر بشأن مشكلة على وسائل التواصل الاجتماعى، فإن التهديدات التى يشيرون إليها عادة لا تكون ذات مصداقية".