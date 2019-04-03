تكنولوجيا: شركة Japan Display تؤكد على خطتها لصنع شاشات OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Japan Display، أكبر مورد شاشات LCD لشركة أبل، أنها ستقبل استثمارًا يساوي مليار دولار من أجل تعزيز قدرتها الإنتاجية لشاشات OLED.

ولقد ظهر تقرير في الشهر الماضي، والذي أشار إلى قيام مجموعة استثمارية جديدة بتوفير دعم مالي بقيمة 723 مليون دولار في الشركة مقابل غالبية أسهم الشركة. وبعد ذلك، أشار تقرير لاحق إلى انه لم يتم الاتفاق على المبلغ بعد، ولكنه سيكون سيتراوح من 500 إلى 700 مليون دولار.

ولكن يشير تقرير اليوم إلى أن المبلغ سيكون حوالي 720 مليون دولار من المجموعة الاستثمارية، مع 270 مليون دولار أخرى من اتفاقية تم تمويلها بين JDI والحكومة اليابانية.

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يُذكر أن شركة Japan Display كانت المورد الرئيسي لشاشات LCD لشركة أبل على مر السنوات الماضية، ولكنها واجهت مؤخرًا أوقاتًا عصيبة بعد أن انتقلت شركة أبل إلى شاشات OLED وخفضت طلبيات شاشات LCD. ومن المتوقع أن تتخلى أبل عن شاشات LCD تمامًا سواء في عام 2019 أو في عام 2020، الأمر الذي هدد بإيقاف أعمال شركة Japan Display إذا لم تبدأ بإنتاج OLED.

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