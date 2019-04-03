الهاتف Galaxy S10e لا يضم مستشعر ضربات القلب، والسبب هو خفض التكاليف

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة، فقد قامت الشركة بالكشف عن أربع طرازات مختلفة وكان Galaxy S10e واحد منها علمًا أنه يعتبر العضو الأرخص في هذه التشكيلة. ونظرًا إلى أنه يعتبر العضو الأرخص، فقد توقعنا أن تقوم شركة سامسونج بالإستغناء عن بعض العناصر لخفض التكاليف، وقد إتضح الآن أن مستشعر ضربات القلب كان واحدًا من هذه العناصر.

وفي حالة إذا لم تسمع عن ذلك من قبل، فقد قامت شركة سامسونج بتضمين مستشعر ضربات القلب في هواتفها الذكية السابقة. وبطبيعة الحال، لا تسلط سامسونج الضوء كثيرًا على هذه الميزة عندما تقوم بالإعلان عن هواتفها الرائدة، ولهذا السبب لم تذكر الشركة الكورية الجنوبية أي شيء عن هذا المستشعر في حدث Samsung Unpacked 2019 الأخير. ومع ذلك، وفقا لموقع SamMobile، فيبدو أن شركة سامسونج قررت التخلص من ميزة إستشعار ضربات القلب في الهاتف Galaxy S10e لخفض التكاليف من أجل عرضه بسعر منخفض في السوق.

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هل هذا يؤدي إلى إفساد الصفقة؟ ليس بالضرورة، لأنه يبدو أن هناك تطبيقات من الطرف الثالث يمكنها أن تقوم بنفس الأمر، أو على الأقل تقوم نسبيًا بنفس المهمة، لذلك قد يكون من المفيد التحقق من هذه التطبيقات إذا كنت بحاجة إليها. وفي حالة إذا لم تسمع عن مستشعر ضربات القلب، فإنه يستخدم الكاميرا في الواجهة الخلفية لإجراء مسح لإصبعك في محاولة لإكتشاف معدل ضربات القلب من خلال مراقبة تدفق الدم.

وبطبيعة الحال، هذه الطريقة غير دقيقة مثل المستشعرات المصممة في الأساس لإستشعار معدل ضربات القلب، ولكن هذه الطريقة قد تكون مفيدة إذا كنت تحاول بناء أساس معين.