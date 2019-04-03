الهاتف Asus Zenfone 6 يظهر في إختبارات الأداء مع مواصفاته الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Asus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Asus Zenfone 6 في اليوم 16 من شهر مايو المقبل. ولم تكشف لنا الشركة عن أي معلومات حول هذا الهاتف القادم حتى الآن، ولكن يُقال أن هذا الهاتف ظهر للتو في منصة إختبارات الأداء Geekbench مع مواصفاته الرئيسية.

تم رصد الهاتف Asus Zenfone 6 في منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفا تحت الإسم الرمزي ASUS_I01WD. وجدير بالذكر أن هذا هو نفسه الجهاز الذي حصل على شهادة الواي فاي مؤخرًا من هيئة WiFi Alliance.

المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات منصة إختبارات الأداء Geekbench تكشف لنا بأن الهاتف Asus Zenfone 6 يضم المعالج الرائد Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB. وعلاوة على ذلك، فقد ظهر الهاتف Asus Zenfone 6 كذلك في إختبارات الأداء وهو يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie مع العلم بأن هذا الهاتف حقق 3527 نقطة في إختبار النواة الواحدة و 11190 نقطة في إختبار النوى المتعددة.

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من المتوقع أن يضم الهاتف Asus Zenfone 6 كاميرا أمامية منبثقة أو شاشة قابلة للسحب. ولكن، من غير الواضح حاليًا ما إذا كان هذا الهاتف سيحمل في الواقع إسم Asus Zenfone 6 أو Asus Zenfone 6Z. ومع ذلك، بالنظر إلى حقيقة أن Zenfone 5Z كان مدعومًا بالمعالج Snapdragon 845، فهناك إحتمال كبير أن يحمل هذا الهاتف إسم Asus Zenfone 6Z.

لا يزال يتعين علينا الإنتظار لأكثر من شهر قبل أن نرى شركة Asus تزيح الستار رسميًا عن الجهاز، لذا توقع أن تسمع المزيد عن هذا الهاتف في الأيام المقبلة.