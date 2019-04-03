شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو جوجل يوقعون عريضة لإقالة عضوة بمجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أكثر من ألف موظف فى "جوجل" اعتبارا على عريضة تطالب بإقالة كاى كولز جيمس، العضوة فى مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعى الجديد بسبب تصريحاتها السابقة بشأن حقوق المهاجرين والمتحولين جنسياً.

ووفقاً لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، أن المجموعة المعروفة باسم Google Googlers Against Transphobia ، كتبت فى تدوينة معلنة أن تعيين جوجل لجيمس فى مجلس الأخلاقيات يؤيد وجهات نظرها، مما يعنى ضمناً أن وجهة نظرها يستحق العمل بها باعتباره شريكاً فى صنع القرار.

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ووصفت المجموعة أيضًا جيمس بـمعاداة المهاجرين بسبب تصريحاتها السابقة عنهم، وفى المقابل لم ترد "جوجل" على طلب موقع "بيزنس انسايدر" للتعليق على العريضة، حيث أوضح الشخص المسئول عن تعيين جيمس أن وضعها فى مجلس الأخلاقيات يهدف إلى المساعدة فى تعزيز تنوع الفكر بحسب تصريحات مناصرى جوجل.

وأعلنت جوجل يوم الثلاثاء الماضى أن مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعى، والمسمى بالمجلس الاستشارى الخارجى للتكنولوجيا المتقدمة، يتجه نحو طريقة جديدة لمعالجة القرارات الأخلاقية الصعبة التى تواجهها مع الذكاء الاصطناعى.