Huawei تؤكد عن طريق الخطأ التصاميم الرسمية للهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في اليوم 26 من شهر مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس. بفضل الصور التي تم تسريبها مسبقًا، نحن نعرف بالفعل كيف ستبدو هذه الهواتف الذكية. ولكن الآن، وقبل أيام من الإعلان الرسمي، وضعت شركة Huawei حدًا لجميع التكهنات والشائعات عن طريق تأكيد تصاميم كلا الهاتفين.

قام فرع شركة Huawei في هولندا بنشر صفحة في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت للترويج للهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro. تم إزالة الصفحة منذ ذلك الحين ولكن ليس قبل أن نتمكن من الحصول على مجموعة من الصور ومعرفة المزيد عن الهدايا التي ستقدمها الشركة للأشخاص الذين سيقومون بطلب هذين الهاتفين بشكل مسبق.

هذه الصور الرسمية الجديدة تؤكد لنا من جديد أنه سيتم إستخدام نفس لغة التصميم تقريبًا في الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro، فكلاهما سيضمان شاشات مزودة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرات الأمامية، ولكن في حين سيضم الهاتف Huawei P30 شاشة مسطحة، فإن الهاتف Huawei P30 Pro سيصل مع شاشة منحنية الطرفين كما أنه سيضم أربع كاميرات في الخلف على عكس الهاتف Huawei P30 الذي سيضم ثلاث كاميرات فقط.

للآسف، لم تكشف لنا شركة Huawei عن موعد إطلاق الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في السوق، ولكنها تمنح للأشخاص الذين سيقومون بطلب أحد الهاتفين مسبقًا قبل 8 أبريل هدية مميزة تتمثل في مكبر الصوت Sonos One في حالة الهاتف Huawei P30، ونفس مكبر الصوت مع قاعدة للشحن اللاسلكي في حالة الهاتف Huawei P30 Pro.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد ذكرت التسريبات السابقة أن الهاتف Huawei P30 سيصل مع شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD، في حين سيصل الهاتف Huawei P30 Pro مع شاشة OLED بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه التسريبات كذلك أن كلا الهاتفين سيصلان مع المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 980، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1.

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فيما يخص الكاميرات، فالهاتف Huawei P30 سيصل مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المقربة مع العلم بأن الكاميرا الأولى ستضم عدسة بفتحة 1.8 وستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، في حين ستضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.2، والكاميرا الثالثة عدسة بفتحة 2.4. وبالنسبة للهاتف Huawei P30 Pro، فهو سيصل مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تضم عدسة بفتحة 1.6 وتدعم تقنية OIS، وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية والتي تضم عدسة بفتحة 2.2، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة التي توفر التقريب الهجين البالغ 10x والتي تضم عدسة بفتحة 3.4، في حين تستخدم الكاميرا الرابعة والأخيرة مستشعر من نوع Time of Flight. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات الأمامية، فكلا الهاتفين سيصلان مع كاميرات أمامية بدقة 32 ميغابكسل.





وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فسوف يأتي كلا الهاتفين مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ومنفذ من نوع USB Type-C، كما أنهما سيدعمان معًا NFC وسيكونا مقاومين للماء والغبار بفضل شهادة IP68. وفي الوقت الذي سيكون فيه الهاتف Huawei P30 متوفرًا بـ 128GB من الذاكرة الداخلية، فالهاتف Huawei P30 Pro سيكو متوفرًا بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة الداخلية تشمل 128GB و 256GB و 512GB. وبالنسبة لمن يتساءل عن الذاكرة العشوائية، فالهاتف Huawei P30 سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، في حين سيضم الهاتف Huawei P30 Pro ذاكرة عشوائية بحجم 8GB.

التسريبات التي وردتنا اليوم كشفت لنا كذلك أن الهاتف Huawei P30 سيضم بطارية بسعة 3650mAh تدعم تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge وسيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق المتدرج والشفق القطبي، في حين سيضم الهاتف Huawei P30 Pro بطارية بسعة 4200mAh تدعم بدورها تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge، وسيصل مع أربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والشفق القطبي والأحمر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Huawei P30 سيضم منفذ السماعات، في حين سيفتقر الهاتف Huawei P30 Pro لهذا المنفذ.