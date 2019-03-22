أمازون تدخل رسميًا لمجال الصحة، وتكشف عن تشكيلتها الخاصة ” Belei ” لمنتجات العناية بالبشرة

فاطمة أيت طالب - دبي - من الشائع أن نرى شركة Amazon تبدأ ببيع المنتجات التي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة على المتجر الإلكتروني الخاص بها. تعتبر منتجات العناية بالبشرة من بين المنتجات الأكثر مبيعًا على شبكة الإنترنت، وتريد شركة أمازون الإستفادة من ذلك أيضًا. هذا هو السبب الذي دفعها الآن لإنشاء تشكيلتها الخاصة من منتجات العناية بالبشرة والتي تحمل إسم Belei. وتجدر الإشارة إلى هذه التشكيلة لا تحمل إسم Amazon Belei، وإنما تحمل ببساطة إسم Belei لأن اسم الشركة غائب بشكل واضح عن العبوة.

أصدرت الشركة بيانًا صحفيًا يوم أمس تؤكد فيه أن Belei هي ” مجموعة من منتجات العناية بالبشرة العالية الجودة ” والتي توفر حلولًا لأنواع البشرة المختلفة ومصنوعة من مكونات ” أثبتت فعاليتها “.

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تشكيلة Belei تتألف حاليًا من 12 عنصرًا مختلفًا بدءًا من مرطب الريتينول وصولاً إلى مناديل الوجه والأمصال المتعددة الأغراض. ستساعد هذه المنتجات العملاء على معالجة المخاوف الشائعة المتعلقة بالبشرة مثل حب الشباب والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة والتجاعيد. وتشير شركة أمازون إلى أن جميع منتجات Belei خالية من الكبريتات والفثالات والبارابين والعطور. لم يتم اختبارها على الحيوانات. تصنع زجاجات هذه المنتجات من الزجاج المعاد تدويره بينما عبوة الكرتون قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 بالمائة.

جميع منتجات Belei مؤهلة للشحن المجاني الذي يشمل شحن مجاني غير محدود لمدة يومين مع Amazon Prime. المجموعة الكاملة مدرجة في صفحة أمازون المخصصة لـ Belei. تبدأ الأسعار من 9 دولارات للمناديل وتصل إلى 40 دولارًا للأمصال.