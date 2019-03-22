تكنولوجيا: لو عجبك جزء من فيديو على “يوتيوب”.. اعرف إزاي تقدر تنزله!

إذا كان من السهل أو المعتاد تنزيل أي مقطع فيديو من على “يوتيوب” YouTube، فهل يمكن تنزيل جزء معين من مقطع الفيديو على يوتيوب، بدلا من تنزيل الفيديو بالكامل، ثم البحث عن طريقة أو برنامج لتقطيع الفيديو.

لا يقل تنزيل جزء من فيديو سهولة عن تنزيل الفيديو بالكامل، كل ما عليك هو اتباع الخطوات البسيطة التالية:

افتح موقع يوتيوب، وافتح مقطع الفيديو الذي تريد تنزيل جزء منه، ثم قم بعمل نسخ Copy لعنوان الفيديو في المتصفح URL.

قم الآن بفتح موقع الإنترنت HeseTube.com، وقم بلصق Paste عنوان فيديو اليوتيوب في سطر العنوان المخصص لذلك داخل الموقع، ثم اضغط Go!.

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الآن، وبالنزول إلى أسفل صفحة موقع HeseTube، ستجد أمامك الفيديو الذي أدخلت عنوانه، مع الأدوات اللازمة لقطع الجزء الذي تريده.

افترض مثلا أنك تريد اقتطاع جزء من مقطع فيديو، من الدقيقة 2 إلى الدقيقة 3 و30 ثانية، سيكون عليك إدخال زمن البداية Start، وهو 02:00، وزمن النهاية End، وهو 03:30، ويجب أن يكون صيغة الوقت الذي تستخدمه على الصورة (hh:mm:ss)، أي ساعة ثم دقيقة ثم ثانية.

الآن يمكنك بسهولة تنزيل جزء الفيديو الذي تريده بالضغط على “فيديو” Video، وكذلك تحميل الصوت فقط للجزء الذي اخترته، وذلك بالضغط على “صوت” Audio.