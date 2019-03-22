بدون ITunes قم بنقل صورك من جهاز IPhone لجهاز الكمبيوتر

ITunes هو واحد من اكثر التطبيقات اهمية اذا كنت تستعمل هاتف IPhone. حيث انه يعتبر الجسر الواصل بين هاتفك و بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بدون ITunes لا تملك حرية عالية لنقل ملفاتك. و في اغلب الحالات تحتاج الى ان تستعين بالـITunes لأي عملية نقل تقوم بها. و لكن هناك من يعاني من بعض المشاكل التي لا حل سهل لها عند تثبيته. و بذلك فهو يفقد احد اسرع الطرق لنقل ملفاته. فلذلك هناك طرق افضل و اسرع لإتمام هذه العملية. و لهذا نسردها لك في هذا الموضوع. و قد تحدثنا سابقاً عن موضوع مشابه و شرحنا كيفية النقل بإستخدام ITunes كذلك.

عن طريق OneDrive

تقدم Microsoft خدمة OneDrive خدمة التخزين السحابي الخاصة بها. التي تقدم لك العديد من المزايا التي يمكن ان تستعين بها. مثال على ذلك ان تقوم بإستعمالها لرفع و مزامنة الصور مع جهازك بنظام Windows 10 بسهولة.سهولة مزامنة الصور هو ما يضع OneDrive في مركز جيد من هذا الموضوع. لأن الموضوع يبحث عن السلاسة و السهولة في إنجاز المطلوب.

يمكنك بكل سهولة تحميل تطبيق OneDrive من على App Store. و من ثم تسجيل الدخول الى حسابك الخاص به. و من تطبيق الصور يمكنك عمل مشاركة للصور على OneDrive لإتمام العملية. كل الصور التي تقوم برفعها على OneDrive يمكنك الوصول اليها بسرعة عن طريق جهازك بنظام Windows 10. سواء من النظام نفسه. او من تطبيق الصور الخاص به.

Google photos

بإستخدام الذكاء الإصطناعي. و بالإعتماد على خواريزميات Google. يعد Google photos هو اذكى و اسرع طريقة لنقل صورك بين اجهزتك المختلفة. و نخص في هذا الموضوع بين IPhone و جهاز الكمبيوتر. يتيح لك Google photos رفع عدد صور لا محدود بجودة عالية. ليست بجودتها الأصلية ان كانت الجودة الأصلية عالية جداً. و لكنها بجودة عالية في كل حال. مع استعمال الذكاء الإصطناعي لترتيب الصور بشكل مبني على محتوى الصور و ارتباطهم ببعض.

Xender

لا تحب الخدمات السحابية. تريد كل شئ على الهاتف على الأرض معك ؟ هناك حل. تطبيق Xender هو تطبيق ارسال ملفات و صور بين الأجهزة المختلفة. و ماذا تحتاج عند نقل ملفاتك بين الأجهزة المختلفة غير السرعة؟. هذا ما يوفره تطبيق Xender. حيث انه يتيح لك نقل ملفاتك و بياناتك و صورك بسرعة عالية. بدون اللجوء الى تخزين سحابي او ما شابه. فقط الإتصال بين الجهازين على شبكة واحدة يكفي

1- حمل تطبيق Xender لنظام IOS من هنا

2- افتح التطبيق و امنحه وصولاً للملفات و الصور

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3- اضغط على علامة الـProfile اعلى يسار الشاشة

4- اختر Connect to PC

5- سيطلب منك التطبيق الدخول لصفحته على الكمبيوتر

6- قم بالدخول على صفحة Xender Web من هنا و من ثم مسح الـQR Code من الهاتف

7- ستجد شاشة بها كل صورك و ملفاتك متاحة للتحميل لنقل ملفاتك من الهاتف بهذه الطريقة

DearMob بديل ITunes

DearMob هو تطبيق جديد يمكنك ان تستعمله كبديل لتطبيق ITunes لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. سواء كان بنظام Windows او MacOS. هو تطبيق مجاني بنسخة مجانية. و بمزايا اضافية تدفع لها بعض المال. يوفر لك DearMob خدمة مزامنة كاملة بين جهاز IPhone و جهاز الكمبيوتر الخاص بك. و يعطيك كافة المميزات التي يعطيها ITunes. فإذا كنت تبحث عن بديل. فـDearMob مثالي.