شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون معدن سائل قابل للتمدد لاستخدامه فى الروبوتات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مجموعة من العلماء معادن سائلة جديدة، يمكن استخدامها فى المستقبل لابتكار الروبوتات اللينة، التى يمكن أن تجعل أفلامًا مثل "The Terminator" حقيقة.

وفقًا للباحثين، فإن المعادن السائلة التجريبية مثل الجاليوم والسبائك الأخرى، عندما تستكمل بالنيكل أو الحديد، تكون قادرة على الانحناء والتغير إلى أشكال مختلفة باستخدام المغناطيس.

وبينما تم تطوير هذه المعادن، إلا أنها واجهت عيبين رئيسيين، الأول هو تمددها أفقياً فقط، مما يجعلها محدودة للغاية من حيث قابلية التنقل، والثانى لا يمكن معالجة المواد إلا عندما تغمرها المياه تمامًا.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال الباحثون إنه إذا تمت إزالة هذه المواد من السائل، فقد تتحول إلى نوع من العجينة، غير أن التطورات الجديدة ساهمت بشكل كبير فى حل هاتين المشكلتين، عن طريق إضافة الحديد والنيكل إلى الجاليوم وكذلك سبيكة من الصفيح مغمورة فى حمض الهيدروكلوريك، فتمكن الباحثون من حل الأمر.