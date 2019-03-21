5 برامج لتسجيل الفواتير وترتيبها

هل تخيلت يوماً بأن تقوم بتسجيل فواتير المشتريات خاصتك على هاتفك المحمول ؟ الفكرة تبدو جنونية وقد تبدو للبعض أيضاً غير منطقية تماماً ولكن عندما تفكر فيها قليلاً ستبدأ في تسجيلها وجمعها .

أصبحت الهواتف المتحركة تدخل في كل شيء في حياتنا اليوم تقريباً وأحد هذه الأمور التي يمكن أن يساعدك فيها هاتفك هو عملية إدارة مواردك المالية وفواتيرك ، هذه العملية مهمة جداً وحيوية لأي شخص سواءاً كان هذا الشخص صاحب عمل ما ويريد أن يعرف المصروفات التي قام بصرفها أو كان شخص يرغب في إدارة موارده بشكل أفضل .

يمكنك من خلال هذه البرامج أن تحتفظ بكل فواتير ك في مكان واحد دون أن تحتاج أن تحتفظ بالإيصال الفيزيائي المطبوع نفسه ، بعيداً عن ترتيب هذه الإيصالات لتعرف المبالغ التي قمت بصرفها وأي صرفتها فإن هذا البرنامج سيساعدك على الإحتفاظ بالإيصالات لإرجاع البضائع المختلفة وسينقذك إن كنت معتاداً على رمي إيصالاتك بشكل مستمر .

قائمة برامج تسجيل الفواتير

لن تجد قائمة تتحدث عن برامج تسجيل الإيصالات دون أن تجد برنامج Expensify موجوداً فيها ومتربعاً على عرشها ، وهذا بالطبع لسبب منطقي للغاية فبرنامج Expensify واحد من أفضل البرامج الموجودة في هذا المجال كما أنه حاصل على الكثير من الجوائز المختلفة حول العالم وهو يقدم كل شيء يمكنك أن تحتاجه من برنامج مثل هذا .

يمكنك إلتقاط صورة من فواتير مختلفة أو الإيصال والإحتفاظ بها ويمكنك أيضاً أن تطلب من البرنامج أن يقوم بمعالجة الصورة ليستخرج كل البيانات الهامة منها مثل طريقة الدفع والمبلغ والأمور التي قمت بشراءها .

يقدم البرنامج مجموعة أخرى من المميزات على رأسها :

يمكنك تتبع المسافة التي تقطعها واجمالي المبالغ التي قمت بدفعها

يستخدم وحدة الـGPS الخاصة بهاتفك ليخبرك أين قمت بتسجيل هذه الفواتير

يمكنه أن يستخدم بيانات الـCredit Card الخاص بك ليتابع مصروفاتك منها

يمكنه أن يتصل مع برامج الحسابات المختلفة مثل QuickBooks و NetSuite

يمكنك تحميل البرنامج للأندرويد أو الـIOS

يقوم هذا البرنامج بالمطلوب منه بشكل بسيط وسهل جداً ودون أي تعقيد ، كما أنه يستطيع أن يضع فواتيرك كلها في مكان واحد وملف واحد يمكنك إرساله بسهولة وإستقباله أيضاً بسهولة دون عناء كبير ، كما يمكنه أن يسجل المسافة التي قطعتها في رحلة العمل لتتمكن من محاسبة الشركة التي تعمل بها بشكل جيد .

ببساطة يساعدك على متابعة كل ما تحتاج لمتابعته إن كنت في رحلة عمل .

أهم المميزات لهذا البرنامج هي كالتالي :

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يمكنه إنشاء ملف PDF أو Zip من إيصالاتك بشكل مخصص .

مجاني ومفتوح المصدر

يمكنه أن يلتقط صورة للإيصال أو أن يصل إليها من مكتبة صورك

ينشأ tag’s تلقائية ليمكنك تتبع إيصالاتك والوصول إليها بسهولة

يمكنه أن يقوم بمزامنة إيصالاتك وتقاريرك مع google drive

يستطيع التعرف على الكتابة وقرائتها من إيصالاتك .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا للاندرويد و الايفون .

برنامج مميز ويركز بشكل أساسي على تخزين وترتيب فواتير ك وهو سهل للغاية فالاستخدام ولا يمثل أي صعوبة ويمكنك أيضاً أن تقوم بمزامنته مع حساب free wave الخاص بك لتخزين كل فواتيرك على الإنترنت .

أهم مميزات البرنامج :

يمتلك واحدة من أفضل وحدات المراجعة وتسجيل الإيصالات الموجودة بشكل عام .

يمكنه رفع ملفاتك والمزامنة بينها وبين سيرفر الشركة للحفاظ عليها في حالة ضياع الهاتف .

يمكنه مسح وتصوير أكثر من إيصال معاً في نفس الوقت ، يصل إلى 10 إيصالات

لا تحتاج لتكون متصلاً بالإنترنت لتقوم بتسجيل وتصوير إيصالاتك

يمكنك تسجيل ملحوظات ومعلومات مختلفة لتسجلها مع إيصالاتك .

يمكنك تحميله البرنامج للاندرويد والـ IOS

أهم ما يميز هذا البرنامج هو أنه يقوم بتنظيم كل إيصالاتك وفواتيرك في أماكن مختلفة وملفات مختلفة لتتمكن من تسجيل وتنظيمها والوصول إليها بسهولة دون عناء ليعطيك القدرة على تنظيم ميزانيتك وميزانية منزلك بشكل كامل وسهل .

البرنامج موجود بشكل مجاني ويمكنك تحميله للأندرويد / IOS

هذا واحد من مجموعة برامج Zoho للخدمات المكتبية المختلفة لذا فإنه يقدم ميزة فريدة من نوعها ، فهو يستطيع ملئ الإستمارات الخاصة بك وتسجيلها بشكل سريع في الإستمارة التي تقوم بإختيارها أنت ليوفر عليك وقت كتابة الكثير من الإستمارات الخاصة بمصاريف الأموال ، كما أنه يقدم لك خدمات سحابية أكثر من ممتازة .

البرنامج متاح للأندرويد / IOS