تكنولوجيا: صور رسمية لهواتف هواوي المميزة P30 و P30 Pro تم تسريبها عن طريق الخطأ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إنتشرت العديد من التسريبات المصورة لهواتف هواوي المرتقبة P30 و P30 Pro خلال الفترة الماضية، واليوم تكشف هواوي عن أوضح الصور التي تستعرض تصميم الإصدارات المميزة قبل الإعلان الرسمي بأيام، وذلك من خلال صور نشرت عن طريق الخطأ في صفحة إعلانية على موقع الشركة في هولندا.

تنطلق إصدارات هواوي المميزة في هاتفي P30 Pro، وP30 في مؤتمر يعقد في باريس خلال أيام، واليوم تضع شركة هواوي النهاية للعديد من التسريبات التي تنتشر على شبكىة الإنترنت من خلال صور مسربة رسمية نشرت عن طريق الخطأ على موقع الشركة.

ولقد ظهرت الصور على موقع الشركة الرسمي في هولندا، وذلك من خلال صفحة إعلانية نشرت عن طريق الخطأ على الموقع، والتي تم إزالتها لاحقاً بالتأكيد إلا أن الصور قد تم تسريبها بالفعل على شبكة الإنترنت.

أيضاً لا تقدم الصور مزيد من التفاصيل حول موعد الحجز المسبق والأسعار، إلا أنها تعرض نظرة واضحة لتصميم هواتف هواوي المميزة هذا العام، حيث ينطلق كلا الهاتفين بنتوء waterdrop في الشاشة، كما يضم كلا الهاتفين إعدادات متعدد للكاميرة الخلفية.

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وتكشف التسريبات المصورة أيضاً عن عرض وهدايا مجانية لطلبات الحجز المسبق لهواتف P30 قبل 8 من أبريل، حيث من المقرر أن يحصل المستخدمين على مكبرات Sonos One الصوتية عند طلب P30، أو المكبرات الصوتية وشاحن لاسلكي عند الطلب المسبق لهاتف P30 Pro، لذا علينا أن نترقب الإعلان الرسمي يوم 26 من مارس لنتعرف بشكل أوضح على تسعير الإصدارات الجديدة وموعد توفرها في الأسواق.

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