الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل لاستغلالها سوق الإعلانات عبر الإنترنت

تعرضت شركة جوجل لغرامة جديدة بقيمة 1.69 مليار دولار من قبل المنظمين الأوروبيين، الذين يزعمون أن عملاقة التقنية الأمريكية أساءت استخدام موقعها المهيمن في البحث لإجبار مواقع الطرف الثالث على تفضيل شبكتها الإعلانية مع تجميد منافسيها.

ويمثل هذا الأمر الغرامة الثالثة لمكافحة الاحتكار التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على جوجل، إذ يحاول الاتحاد تنظيم شركات التكنولوجيا القوية.

وقالت مارجريت فيستاجر Margrethe Vestager، مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي: “لقد ارتكبت جوجل ممارسات غير قانونية عندما يتعلق الأمر بالسمسرة في إعلانات البحث من أجل تعزيز مكانتها المهيمنة في السوق”.

وفرضت الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 5 مليارات دولار على جوجل في العام الماضي بسبب إساءة استخدام الموقع المهيمن لنظام تشغيل الهواتف المحمولة أندرويد لصالح تطبيقاتها الخاصة.

كما تعرضت في عام 2017 لغرامة مكافحة احتكار أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.72 مليار دولار بسبب إساءة استخدام سيطرتها في البحث لتعزيز خدمة التسوق الخاصة بها.

وركز الاتحاد الأوروبي في القضية الجديدة على أعمال Google AdSense، والتي تتيح للمواقع الإلكترونية كسب المال عن طريق تضمين مربع إعلان أو بحث على صفحاتها لعرض الإعلانات التي تستهدف جمهور الموقع.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانات صدرت سابقًا تعود إلى عام 2016 إنه بدأ التحقيق لأنه يعتقد أن جوجل تعمل على تقييد كيفية استخدام هذه المواقع لشبكات الإعلانات الأخرى.

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ولاحظ الاتحاد الأوروبي أن عملاقة البحث قد طلبت في الأصل من بعض المواقع، وخاصة الشركاء الأكبر حجمًا، استخدام AdSense حصريًا إذا أرادوا استخدام مربع بحث جوجل.

وتم في وقت لاحق تعديل هذه الشروط للسماح لبعض الإعلانات من المنافسين إذا تم وضعها في أماكن أقل ملاءمة على الصفحة.

وألغت جوجل هذه الشروط في عام 2016، وذلك مع بداية الاتحاد الأوروبي التحقيق بشكل رسمي.

ولاحظت مارجريت فيستاجر أن قدرة جوجل على الحد من منافسي الإعلانات أو استثنائهم على مدى عقد من الزمان سمحت لها بالحصول على مركز قيادي لا يمكن الوصول إليه تقريبًا، وخلصت إلى أن منافسي جوجل لم يتمكنوا من النمو.

وفي حين أن جوجل هي محرك البحث الرائد في العالم، إلا أنها أكثر هيمنة في أوروبا، حيث تبلغ حصتها في السوق 90 ​​في المئة.

وقال مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي: “جوجل منعت منافسيها من فرصة الابتكار والمنافسة في السوق على أساس مزاياها. المعلنون ومالكو المواقع، كان لديهم خيار أقل ومن المحتمل أن يواجهوا أسعارًا أعلى سيتم نقلها إلى المستهلكين”.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث عقوبة تعني أن لجنة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد فرضت حتى الآن ما يقرب من 10 مليار دولار غرامات على جوجل عبر تحقيقات في أجزاء مختلفة من أعمال شركة وادي السيليكون للتكنولوجيا.