أوبرا تضيف خدمة VPN مجانية وغير محدودة لمتصفح أندرويد

أضافت شركة أوبرا Opera اليوم خدمة VPN مجانية وغير محدودة إلى تطبيق متصفح أندرويد الخاص بها، كما عالجت الشركة النرويجية، التي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام الماضي، المخاوف بشأن التكاليف الخفية المحتملة لاستخدام خدمات VPN المجانية.

ويلجأ الكثير من المستخدمين إلى استخدام خدمات VPN بالنظر إلى أنهم أصبحوا أكثر حذراً بشأن خصوصيتهم، ووفقًا لتقديرات GlobalWebIndex، فإن أكثر من 650 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يستخدمون هذه الأدوات لإخفاء هويتهم عبر الإنترنت والتخلص من متتبعات الويب.

وأدركت أوبرا هذه الحاجة منذ فترة طويلة، إذ أطلقت في عام 2016 تطبيق Opera VPN، وهو تطبيق VPN مستقل لنظامي التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد، وأضافت بعد ذلك ببضعة أشهر هذه الميزة إلى متصفح سطح المكتب، لكنها أوقفت في العام الماضي Opera VPN.

وتدمج أوبرا الآن خدمة VPN في متصفح أندرويد الخاص بها، وبدأت الشركة اختبار خدمة VPN المجانية في تطبيقها لمتصفح أندرويد التجريبي في الشهر الماضي.

وتتيح الآن نسخة Opera 51 لنظام أندرويد للمستخدمين إمكانية إنشاء اتصال خاص بين أجهزتهم المحمولة وخادم VPN عن بعد باستخدام تشفير 256 بت.

ويمكن للمستخدمين اختيار خادم من اختيارهم من مجموعة من المواقع، وذلك على عكس بعض تطبيقات VPN الأخرى.

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وتحاول أوبرا من خلال تقديم خدمة VPN مضمنة مجانية، وهي ميزة غير متوفرة في متصفحات الويب المحمولة الشائعة الأخرى، استرداد بعض المستخدمين الذين فقدتهم لصالح جوجل وسامسونج ومتصفح UC في الصين.

ويسيطر متصفح جوجل كروم على حصة استخدام تبلغ 56.74 في المئة على نظامي أندرويد وآي أو إس معًا، وذلك وفقًا لخدمة Statcounter تحليلات الويب، بينما جاء متصفح آبل سفاري في المرتبة الثانية بنسبة 21.29 في المئة، يليه متصفح UC بنسبة 7.28 في المئة، ثم متصفح سامسونج بنسبة 7.14 في المئة.

ونمت أوبرا، التي حصلت على 3.53 في المئة فقط من حصة الاستخدام، من خلال عروضها المميزة في الأرباع الأخيرة، إذ قدمت في العام الماضي محفظة Ethereum المستندة إلى المستعرض والوضع الداكن الاختياري، وأضافت الشركة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني ميزة إلى متصفح أندرويد الخاص بها تعطل ملفات تعريف الارتباط في الصفحة.

وقد تثير خدمة VPN المجانية أيضًا الخوف بين بعض المستخدمين، حيث شهدنا في السنوات الأخيرة حالات تم فيها اكتشاف خدمات VPN تبيع معلومات عن عملائها، كما وجدت دراسة حديثة أن الغالبية العظمى من خدمات VPN المجانية إما مملوكة لشركات صينية أو لها صلات مشبوهة أخرى.

وصرح جان ستاندال Jan Standal، نائب رئيس قسم تسويق المنتجات في أوبرا أن خدمة VPN في تطبيق أندرويد لا تسجل نشاط البيانات ولا تحاول تحقيق الدخل من أي جانب من جوانب الميزة.

ويتم توفير الخدمة مجانًا تمامًا كميزة فريدة لتحسين الخصوصية والأمان، وتقول الشركة، التي تدعي أنها تضم ​​320 مليون مستخدم عبر جميع خدماتها، إن أحدث إصدار لمتصفح أندرويد متاح للتنزيل من جوجل بلاي، على أن يتم طرحه تدريجياً في جميع أنحاء العالم.