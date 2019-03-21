شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمره 110 ملايين سنة.. العثور على طير قديم داخل جسم بيضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر علماء من الصين على طائر محفور على جسم بيضة قدّر عمرها 110 ملايين سنة تحديداً في شمال غرب الصين، وينتمي الطائر إلى مجموعة الطيور من سلالة تسمى "Enantiornithes"، التي كانت شائعة في جميع أنحاء العالم خلال عصر الديناصورات.



طائر من الحفريات

ووفقاً لموقع " Daily mail" البريطانى، اكتشف فريق من العلماء وجودها، حيث قال الدكتور بالويل، باحث في اكاديمية العلوم الصينية، إنه يتم الحفاظ على الجسم المحفور لحين أخذ عينات منها لتحليلها، فوجدوا أن قشرة البيضة تتكون من طبقتين بدلاً من واحدة كما في بيض الطيور الأخرى.

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وتابع بالويل: "على الرغم من كون البيض مشوهًا، إلا أنه يتم الحفاظ عليه بشكل ممتاز، بما في ذلك أجزاء من قشرة البيضة التي نادراً ما يتم رؤيتها في سجل عصر الديناصورات، والتي تصنع في الغالب من البروتينات والمواد العضوية الأخرى".

جدير بالذكر أن هذه العينة الجديدة هي واحدة من أكثر الطيور الحفرية إثارة للاهتمام التي اكتشفت حالياً، وتوفر معلومات أكثر أهمية عن كائنات العصر القديم.