روفيو تطلق نسخة بتقنية الواقع المعزز من لعبة الطيور الغاضبة…

أعلنت شركة “روفيو” Rovio يوم الثلاثاء عن إطلاق لعبة جديدة من ألعاب “الطيور الغاضبة” باسم Angry Birds Isle of Pigs تمتاز عن الألعاب السابقة بأنها قائمة على تقنية الواقع المعزز وتم تطويرها بالتعاون مع استديو الألعاب السويدي Resolution Games لأجهزة آبل المحمولة.

ويأتي إطلاق لعبة Angry Birds Isle of Pigs، الذي تم الإعلان عنه في إطار مشاركة الشركة الفنلندية في مؤتمر مطوري الألعاب GDC في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالإضافة إلى لعبتين كانت قد وعدت الشركة بإطلاقهما في وقت لاحق من العام الحالي، وقد تم إطلاق إحدهما بالفعل.

وقالت شركة روفيو، التي اكتسبت شهرة عالمية مع ألعاب “الطيور الغاضبة”، إن عنصر الواقع المعزز للعبة سمح للاعبين بإضافة ودمج بيئة اللعبة ثلاثية الأبعاد مع محيطهم الخاص مثل الطاولة، وذلك من خلال مشاهدتها بواسطة هاتف iPhone أو حاسب iPad.

وأضافت روفيو في بيان إن اللعبة “تسمح للاعبين باستغلال قوة مقلاع الطيور الغاضبة في أيديهم بشكل لم يسبق له مثيل، مما يضع الأبراج الكلاسيكية المبنية في أصبع اللاعب في بيئة اللاعب الخاصة باستخدام تقنية الواقع المعزز ARKit من آبل”.

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يُشار إلى أن لعبة Angry Birds Isle of Pigs ليست أول لعبة تطلقها روفيو في فئة ألعاب الواقع المعزز، إذ سبق لها التعاون مع استديو Resolution Games في إطلاق لعبة، وهي موجهة لنظارات الألعاب التي تطورها شركة “ماجيك ليب” Magic Leap.

كما يُشار إلى أن اللعبة الجديدة هي أول محاولة من روفيو لجلب لعبة تعتمد تقنية الواقع المعزز للهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب. وقالت الشركة إنها متوفرة للطلب المسبق على متجر تطبيقات أبل لأجهزة iPhone 6s وما بعده ولأجهزة iPad.

وكانت شركة روفيو قد قالت في شهر شباط/فبراير الماضي إنها تتوقع نمو المبيعات هذا العام، مدعومة بإطلاقات ألعاب جديدة وإصدار فيلم، وذلك بعد أن انخفضت الأرباح التشغيلية المعدلة في الربع الرابع إلى النصف.