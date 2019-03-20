ويسترن ديجيتال تطرح WD Black SN750 NVMe SSD

طرحت شركة ويسترن ديجيتال Western Digital الجيل الثاني من محركات الحاسب عالية الكفاءة WD Black SN750 NVMe SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت على واجهة واحدة M.2، وستقوم بعرض نسخة من أنظمة حاسب أو منصات ألعاب لديها مصممة خصيصاً تحتوي على مروحة تبريد لضمان السرعة والسيطرة على الحرارة، وسيساعد المحرك الجديد المغرمين باللعب والأداء الفائق الوصول إلى مستوى متميز في الألعاب.

وتنقل التطورات في مجال الحاسب وتقنيات الرسوميات الألعاب إلى مستويات جديدة، وللاستفادة بشكل كبير من تجربة لعب ممتعة ومتميزة فإن على عشاق ألعاب الحاسب أن يتخطوا عدة عوائق للوصول إلى أداء فائق مثل الملفات الكبيرة خاصة أن حجم بعض الألعاب يزيد عن 300 جيجابايت، لذلك فإن السرعة الكبيرة في نقل الملفات مهمة جداً لتحقيق الاستجابة المثالية وتحسين الأداء بشكل عام.

ومن أجل دعم سرعات قراءة وكتابة البيانات، فإن محركات NVMe SSD التقليدية مصممة لتعزيز الأداء للسيطرة على حرارة المحرك أثناء العمل، وبالتعاون مع شركة EKWB، الرائدة في مجال تقنيات تبريد الحواسيب، فإن محرك WD Black SN750 NVMe SSD سيتضمن مروحة تبريد لسعة تتراوح بين 500 جيجابايت و 2 تيرابايت.

وتتوفر المحركات الجديدة في ربيع 2019، وتقوم المروحة بتشتيت الحرارة خلال عمل الجهاز المكثف ما يسمح للمحرك بالعمل لفترات أطول وقراءة وكتابة الملفات بكفاءة عالية مقارنة بالمحركات التي لا تحتوي على مراوح تبريد خاصة بها.

كما أضافت ويسترن ديجيتال خاصية “وضعية اللعب” إلى منصة المحرك، ما يسمح للمستخدمين بتعطيل وضعية انخفاض الطاقة للسماح للمحرك بالعمل بالدرجة القصوى ولفترات أطول.

وقال السيد إيال بك، نائب الرئيس لقطاع التسويق في ويسترن ديجيتال: “باتت الألعاب تتطلب المزيد من المواصفات بسبب حجم الملفات الكبير والذي يعني وقتاً أطول في تحميل الخرائط ومتطلبات الألعاب الأخرى، وهذا يستدعي الحاجة إلى سرعة تخزين أكبر وكفاءة أعلى، وقدرة أفضل على السيطرة على حرارة الجهاز والمكونات الداخلية”.

Advertisements

وأضاف “يوفر محرك WD Black SN750 NVMe SSD الجديد أداء لا يضاهى في هذا المجال، فهو مصمم خصيصاً للألعاب ويتضمن العديد من الميزات بما فيها مروحة التبريد عالية الكفاءة ما سيمنح عشاق ألعاب الحاسب الفرصة للاستمتاع بألعابهم المفضلة بشكل أفضل”.

وتم بناء الجيل الثاني من محرك NVMe SSD وفقًا لتقنية 3D NAND الخاصة بويسترن ديجيتال، ويتضمن محرك Black SN750 NVMe SSD ذاكرة مصممة لتعزيز أداء المحرك لتحقيق طموحات عشاق الأجهزة والألعاب الساعين لتطوير أجهزتهم.

ويوفر هذا لهم سرعة قراءة تصل إلى 3,470 ميجابايت في الثانية لموديلات سعة 500 جيجابايت وواحد تيرابايت، وسرعة كتابة تصل إلى 3,000 ميجابايت في الثانية لموديلات سعة 1 تيرابايت.

بالإضافة إلى سعة هائلة، مما يقلص الوقت المطلوب للوصول إلى البرامج والملفات وتحميل الألعاب ونقلها ونقل الفيديوهات بدقة 4K/8K والمحتويات الأخرى.

كما يحتوي المحرك على 515,000 عمليات قراءة عشوائية و 560,000 كتابة عشوائية في الثانية لموديلات سعة 1 تيرابايت، مما يسمح بالتعامل السهل مع الملفات المتنوعة، وهذا يحقق استجابة أفضل عند التعامل مع ملفات مختلفة في وقت أقل.