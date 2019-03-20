تكنولوجيا: جوجل تعلن عن منصة ألعابها Stadia.. لن تحتاج لجهاز ألعاب بعد الآن!

أعلنت جوجل Google عن منصة ألعابها، التي حملت اسم “استاديا” Stadia، والتي تغير كثيرا من مفهوم الألعاب كما عرفناه لسنوات طويلة!

Advertisements

وبحسب ما أعلنته جوجل، فإننا لن نحتاج بعد الآن لأجهزة كمبيوتر بمواصفات فائقة، أو إلى شراء أجهزة ألعاب مرتفعة التكلفة، كما أجهزة بلاي ستيشن PlayStation وإكس بوكس Xbox، وإنما مجرد الدخول إلى الإنترنت، وفتح متصفحها كروم Chrome، من أجل الدخول إلى منصتها، والاستمتاع بالألعاب عبر الهواتف الذكية والتابلت والكمبيوتر PC والتلفزيون.

وقالت جوجل أن منصتها “استاديا” Stadia ستكون متاحة أولا عبر متصفحها كروم ومشغل الوسائط المتعددة “كرومكاست” Chromecast وأجهزة أندرويد Android، قبل أن تفكر في إتاحتها على المتصفحات والأجهزة الأخرى في المستقبل، وإن لم تحدد موعدا محددا لذلك.

جاء إعلان جوجل خلال مؤتمر مطوري الألعاب GDC، والذي تستمر فعالياته بين 18 و22 مارس الجاري، في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.