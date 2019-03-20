تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن هاتفي Pixel 3a و3a XL من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد ظهرت العديد من الشائعات حول هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL (المعروفان أيضًا بـ Pixel 3 Lite و Lite XL) خلال الأشهر الماضية، ولقد ظهرت صور لأحد الهاتفين للمرة الأولى في شهر نوفمبر الماضي. ولكن مع اقتراب موعد إطلاقهما، ظهرت تفاصيل جديدة عن الهاتفين عبر موقع 9To5Google.

وحسبما ورد، فإن هاتف Pixel 3a سوف يأتي بشاشة 5.6 بوصة، في حين سيأتي Pixel 3a XL بشاشة 6 بوصة، وكلاهما سيأتيان بنسبة أبعاد 18.5:9 ومن المفترض أن يحتويان على حواف سميكة بعض الشيء.

وكان من المقرر أن يأتي الجهازين باللونين الأسود والأبيض فقط، ولكن وفقًا للتقرير الجديد، فإن هناك لون ثالث سينضم إليهما.

أما بالنسبة للمكونات الداخلية، فهناك احتمال ألا يكون الهاتفان متطابقان، حيث من المرجح أن يأتي Pixel 3a بمعالج Snapdragon 670 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية غير قابلة للتوسيع بسعة 64 جيجابايت.

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وعلى الصعيد الآخر، سيتوفر Pixel 3a XL بمعالج Snapdragon 710 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت.

سيعمل كلا الجهازين بواسطة نظام تشغيل Android 9 Pie ومن المفترض أن يدعما تقنية eSIM و Titan M وميزة Active Edge. أما بالنسبة للبطاريات، فمن المتوقع أن يأتي Pixel 3a ببطارية بسعة 3000 مللي أمبير والتي سيتم شحنها عبر منفذ USB-C وستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، ولم يتم الكشف عن تفاصيل بطارية Pixel 3a XL.

من المتوقع أن يصل الهاتفان في وقت ما من هذا الربيع، وقد يتم الإعلان عنهما خلال مؤتمر مطوري جوجل في شهر مايو القادم. ولا توجد أي معلومات حاليًا عن الأسعار، ولكن من المرجح أن تتراوح أسعارهما بين 400 و550 دولار.

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