تكنولوجيا: لو في “ورطة” وبتدور لها على هدية لعيد الأم.. خصومات على الأجهزة الكهربائية

يوم واحد يفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، فإذا كنت تبحث عن اقتراحات لهدايا، فسوف نعرض لك في التقرير التالي عروض وخصومات من على موقع التسويق الإلكتروني 2b، تصلح أن تكون هدية قيمة غير تقليدية، تقدمها لست “الكل” في عيد الأم. جروهى غلاية مياه ( ستانلس ستيل – 1.7 لتر – موديل EH.G0282039.SW.E) فولت 220-240 ميجاهيرتز 50-60 الطاقة: 2200 وات السعة :1.7لتر السعر ‏ 149 بدلا من 199، للشراء ادخل هنا جروهى تلفزيون سمارت LED 4k( حجم 55 بوصة + ماوس وكيبورد) مقاس: 55” بوصة درجة الوضوح: 3840×2160 السعر ‏ 6,999.00 للشراء من هنا Advertisements فريش فرن( مع شواية ومروحة – 48 لتر – موديل FR-48ECCO) السعة: 48 لتر لمبة شواية مروحة السعر ‏ 899.00 بدلا من ‏ 1,099.00 للشراء من هنا شارب تكييف Split (بارد ديجيتال بلازما – 2.25 حصان – أبيض – موديل AH-AP18UHE) تكييف شارب 2.25 حصان بارد سعة التبريد : 17400 ( و ح ب / ساعة ) لون التكييف : أبيض خاصية البلازما كلاستر الضمان : 5 سنين من العربى جروب الشحن والتركيب مجانا داخل القاهرة والجيزة السعر: ‏ 10,516.00 للشراء من هنا

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